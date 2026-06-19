Rispunta la Ferrari di Michael Jordan, mistero risolto dopo 24 anni

Quando una leggenda dello sport sceglie una icona del mondo dei motori si crea una legame difficile da spezzare. Tra la Casa modenese e il cestista americano più famoso della storia della NBA c’è sempre stata una connessione unica. Una storia cominciata il 29 maggio 1997, quando tra le mani fatate di Michael Jordan arrivò una 550 Maranello dalla storica concessionaria Ferrari del North Carolina, Foreign Cars Italia.

Jordan si innamorò subito dell’auto e guidò la Barchetta di Maranello durante le partite più importanti della sua carriera. Due settimane dopo averla ricevuta in dote il nativo di New York celebrò il suo quinto titolo NBA con i Chicago Bulls. In quella indimenticabile notte il numero 23 fu immortalato in una celebre foto mentre lasciava lo United Center al volante di questo iconico esemplare con un sigaro in mano e il trofeo al seguito.

Un’auto generazionale

Commercializzata dal 1996, la 550 Maranello è nota per essere una delle vetture del Cavallino più belle di tutto i tempi. Rappresentò anche una svolta per la Casa modenese nel segmento delle berlinette sportive a motore anteriore, dal quale mancava dagli anni ‘60/’70. La 2+2 presentava una meccanica raffinata con un tradizionale 12 cilindri per una potenza di 485 CV. La vettura raggiungeva una velocità massima di 320 km/h, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi.

Il modello che avrebbe ispirato la creazione delle Air Jordan XIV, ha affrontato circa 10.300 km, per lo più con il più grande giocatore di basket di tutti i tempi. Nei suoi ultimi anni con i Chicago Bulls, Michael era solito girare per le vie della città a bordo della vettura italiana. Il 4 dicembre 2002 Jordan decise di cedere la 550 Maranello alla Lake Forest Sports Cars. Da quel giorno la vettura sparì dai radar.

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Torna sul mercato

Per quasi un quarto di secolo nessuno era consapevole di dove potesse trovarsi la Rossa. Dopo tante illazioni, la 550 Maranello è stata rinvenuta e potrebbe esaudire il desiderio di qualche facoltoso collezionista, cresciuto con la maglia numero 23 di Jordan. Le buone condizioni generali e il basso chilometraggio del telaio 108712 la trasformeranno in uno degli esemplari più desiderati del panorama collezionistico globale.

CURATED ha annunciato che tutte le informazioni verranno rilasciate nei prossimi tempi, creando ulteriore suspence. Ciò che conta è che la Ferrari 550 Maranello, appartenuta a Jordan, cambierà proprietario nell’autunno del 2026. Dopo 24 anni avvolti dal mistero l’auto emiliana è pronta a rubare la scena ed è lecito attendersi una cifra di vendita da capogiro.