La Ferrari Luce non si ferma, raggiunti gli obiettivi di vendita del 2026

Secondo il Financial Times, sulla base di proprie fonti, la Casa modenese ha ottenuto i risultati di vendita attesi per l’anno in corso. La vettura svelata, per la prima volta il 26 maggio 2026 a Roma, presso la Vela di Calatrava, ha rappresentato una svolta inattesa per il Cavallino. In passato mai si sarebbe potuta immaginare una Ferrari full electric, ma i vertici dell’azienda emiliana hanno deciso di ampliare la vision per attirare una nuova clientela.

Il primo modello 100% elettrico del Cavallino è stato aspramente criticato dai puristi per un look poco sportivo. Ferrari non aveva reso pubblici gli obiettivi di vendita, ma per i colleghi del Financial Times risulta che fossero di 500 auto per il 2026 e che siano stati raggiunti a luglio, circa due mesi dopo l’unveiling della vettura.

Piace ai cinesi

Sul mercato asiatico la Ferrari Luce ha già riscontrato un numero elevato di prenotazioni. Alle nostre latitudini la tecnologia elettrica è percepita ancora con diffidenza da una parte degli appassionati delle vetture sportive. Con un prezzo di oltre 550.000 euro la quattro porte e cinque posti è pensata come modello familiare di lusso.

Per ora i vertici della Casa modenese sembrano essere soddisfatti, nonostante le parole velenose arrivate dall’ex presidente Luca Cordero Montezemolo. L’attuale numero uno della Ferrari, John Elkann, ha spinto per l’apertura di una nuova frontiera. È atteso un aggiornamento di Ferrari stessa sulle vendite, in cui l’azienda potrebbe confermare o smentire quanto anticipato dal Financial Times.

Punti di forza

Coloro che non si soffermano sulle linee goffe della Luce, potranno beneficiare di prestazioni top, tecnologie all’avanguardia e un super comfort. Con una innovativa batteria con capacità fino a 830 kW e una elettronica avanzata, la Luce ha convinto i collezionisti. Le celle della batteria sono state sviluppate in collaborazione con SK on e sono del tipo pouch (a sacchetto) con una capacità da 159 Ah.

Il progetto è stato affidato a LoveFrom, il collettivo americano di designer e creativi fondato da Jony Ive, ex designer Apple. La Luce vanta quattro motori, uno per ogni ruota, per una gestione della trazione totale, mentre l’asse posteriore è sterzante. I due motori davanti raggiungono i 30.000 giri/minuto, mentre quelli posteriori si attestano sui 25.500 giri/min. Con una potenza di 1.050 CV i tecnici hanno dovuto studiare bene la dissipazione del calore.