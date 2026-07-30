Dalla Cina arriva in Italia un SUV dall'autonomia che supera i 1.000 km: 140 km in EV

Pensato per famiglie numerose, la Chery Tiggo 9 si pone come valida alternativa ai compatti SUV europei. Il look è elegante con linee sinuose che non sono il punto di forza del veicolo a ruote alte. Grazie all’esperienza acquisita con i brand Omoda & Jaecoo, Lepas e iCaur il Gruppo Chery sbarca in Italia con un SUV a 7 posti tutta sostanza.

La Tiggo 9 è disponibile con powertrain ibrido plug-in da 254 CV di potenza combinata e 140 km di autonomia in modalità elettrica. Lunga 4.810 mm, larga 1.925 e con un passo di 2.800 mm, la nuova vettura cinese ha una impostazione 5+2 con un bagagliaio generoso. La seconda fila scorre su guide da 260 mm e presenta la funzione EZE di scorrimento elettrico one-touch per consentire un comodo accesso alla terza fila.

Basta abbattere la seconda e a terza fila per godere di un carico piatto di 2,1 m² con un volume fino a 2.065 litri. Nel comodo abitacolo sono predisposti 30 vani portaoggetti e un bracciolo refrigerato/riscaldato per mantenere le bevande alla giusta temperatura. Spicca un quadro strumenti da 10.25" e un infotainment centrale da 15,6" ad alta risoluzione.

Sistema Chery Super Hybrid

Il colosso cinese ha predisposto un motore ibrido plug-in da 254 CV con trasmissione elettrificata smart 3DHT, con consumi dichiarati fino a 1,7 l/100 km, 140 km di autonomia in modalità elettrica nell’uso urbano e fino a 1050 km di autonomia combinata. Le batterie sono state messe alla frusta in 9 regioni del mondo e 44 Paesi, a temperature da -35 °C a +60 °C.

La Tiggo 9 presenta la funzione vehicle-to-load da 6,6 kW, che consente di alimentare dispositivi ad alto assorbimento come piastre a induzione. L’impostazione “For Family" è concepita per una clientela con famiglie. I sedili “Queen Seat" con reclinazione one-touch in posizione zero gravity hanno un innovativo sistema di massaggio a 10 punti. Si sta comodi anche in seconda fila su schienali regolabili elettricamente con imbottiture multistrato.

Il comfort acustico è assicurato da vetri stratificati fonoassorbenti, cancellazione attiva del rumore ENC e 14 sigillature delle cavità della scocca. Spicca un impianto Sony a 14 altoparlanti con speaker nel poggiatesta del guidatore, che consente telefonate o ascolto privato senza disturbare gli altri passeggeri.

Affidabilità in prima fila

La scocca della Tiggo 9 è realizzata all’85% da acciai alto-resistenziali, di cui il 21% stampati a caldo, a protezione della cella abitacolo. In caso di collisioni il design multi-crush box assorbe e disperde l’energia d’urto. I passeggeri sono protetti da 10 airbag e da un sistema di assistenza alla guida di livello L2+ con fino a 19 funzioni ADAS, associato dal monitoraggio dello stato del conducente con avvisi repentini. Per ora il major cinese non ha comunicato i prezzi.