Nuova Mercedes-Benz GLA accetta la sfida, tre versioni 100% BEV: a partire da 46.972 euro

Mercedes-Benz crede fermamente nella trazione elettrica, come dimostra il rinnovamento della sua gamma a batteria cominciato con la CLA e portato avanti dalle più recenti GLC e Classe C. All’appello si aggiunge un altro modello che nel corso di questi anni si è affermato come uno dei più versatili, amato da uomini e donne, da giovani e meno: la GLA. La Stella di Stoccarda, dunque, rinnova una delle sue adorate best-seller donandole un’identità completamente rivista e un’anima elettrica che ha il doveroso compito di tenere alta l’asticella del gradimento in un segmento molto competitivo.

Proporzioni dinamiche

Dal punto di vista estetico cambia quasi tutto. La nuova GLA dice addio alle linee del passato per sposare proporzioni decisamente più sportive e muscolose. La silhouette è adesso più bassa di 20 millimetri, mentre il passo è stato allungato di 61 millimetri e la carreggiata posteriore ampliata di 31 millimetri, garantendo una presenza su strada più dinamica e solida. Il design, con superfici scolpite che creano giochi di luce e ombre sulle fiancate, è pulito e dal taglio minimalista, come piace oggi.

Tuttavia, la rivoluzione stilistica più evidente è quella del frontale, dove debutta la nuova mascherina illuminata, una soluzione inedita per il segmento compatto di Mercedes-Benz. Questo pannello è composto da una struttura a rete effetto vetro fumé che integra ben 608 punti luce in policarbonato, in grado di realizzare sequenze luminose animate per accogliere il conducente. I fari LED High Performance di serie riprendono il motivo della Stella come elemento di stile cromato, firma che si riscontra anche nei gruppi ottici posteriori connessi da una fascia luminosa che esalta la larghezza della vettura.

Interni e dotazioni

L’abitacolo è stato ridisegnato per garantire più luce, spazio e un comfort di livello superiore. L’elemento principale è l’MBUX Superscreen, un pannello in vetro che si estende per tutta la plancia integrando i display del conducente, quello centrale e quello dedicato al passeggero. L’interazione con la vettura diventa più naturale grazie all’MBUX Virtual Assistant, basato su intelligenza artificiale generativa e Google Cloud, capace di sostenere conversazioni complesse e fornire risposte personalizzate.

Inoltre, la spaziosità è stata migliorata sia per la testa che per le gambe su ogni sedile, mentre la versatilità è garantita da un vano di carico flessibile integrato da un frunk anteriore da 107 litri. Tra le dotazioni spiccano il sistema audio surround 3D Burmester e funzioni avanzate per la sicurezza come l’MB.DRIVE ASSIST PLUS, che permette cambi di corsia automatici in autostrada, e la funzione “cofano trasparente" per le avventure fuori strada.

Motori, autonomia e ricarica a 800V

Al lancio, la nuova Mercedes-Benz GLA conta su tre varianti 100% elettriche, anche se la gamma si amplierà in un secondo momento con motorizzazioni ibride a 48 volt. La GLA 200 possiede una batteria LFP da 58 kWh e sviluppa una potenza 224 CV, la 250 arriva a 272 CV mentre la 350 4Matic, al vertice della piramide, grazie alla configurazione bimotore scatena 354 CV. In queste ultime due la batteria è di 85 kWh.

L’autonomia massima dichiarata è di 657 chilometri nel ciclo WLTP. Grazie all’adozione della tecnologia a 800 volt, i tempi di sosta alle colonnine sono ridotti al minimo: la vettura è in grado di recuperare fino a 270 chilometri di autonomia in soli 10 minuti.

Listino prezzi

La nuova Mercedes-Benz GLA può essere ordinata in Italia a partire dal 30 luglio 2026. I prezzi di listino riflettono le diverse configurazioni disponibili:

GLA 200 : a partire da 46.972 euro;

: a partire da GLA 250+ : a partire da 52.706 euro;

: a partire da GLA 350 4MATIC: a partire da 56.036 euro.

Ogni cliente potrà personalizzare ulteriormente il proprio stile grazie a quattro linee di equipaggiamento inedite, partendo dalla Style Line di serie che include già fari LED High Performance e cerchi in lega da 18 pollici.