Nuova Mercedes Classe C: debutta la 100% elettrica, svelati i prezzi per l'Italia

Debutta ufficialmente la nuova Mercedes Classe C, e lo fa azzerando d’un colpo le soluzioni di compromesso. Perché la nuova generazione della berlina tedesca arriva sul mercato abbandonando i motori termici e puntando da subito solo sull’elettrico. Il progetto nasce attorno a una piattaforma nativa ad alto voltaggio (800 Volt), e al lancio si concede in una singola motorizzazione. Parliamo della C 400 4Matic a trazione integrale.

Sotto il cofano ci sono 489 CV e 800 Nm di coppia, ma chi preferisce varianti meno esasperate o a due ruote motrici dovrà attendere i prossimi mesi. Le prestazioni dichiarate fanno subito capire le intenzioni del marchio, con uno zero-cento staccato in 4 secondi netti e un’autonomia omologata WLTP che promette fino a 760 chilometri con una sola ricarica.

A livello di proporzioni il salto generazionale si nota al primo sguardo. Rispetto al modello uscente la vettura guadagna ben 13 centimetri in lunghezza, arrivando a 4,88 metri complessivi. Il passo di 2,96 metri regala centimetri preziosi a chi siede dietro, garantendo uno spazio per le gambe decisamente più generoso.

Design, aerodinamica e dettagli retroilluminati

Lo stile esterno abbina elementi ripresi dal passato del marchio a soluzioni funzionali all’efficienza aerodinamica. Sul frontale spicca la grande calandra verticale, disegnata come omaggio ai radiatori delle Mercedes storiche ma realizzata in chiave moderna, con superfici metalliche abbinate a elementi retroilluminati a LED.

Il cofano presenta nervature accentuate che danno volume all’anteriore, mentre lungo le fiancate si notano le maniglie a scomparsa e la linea del tetto molto inclinata verso il retrotreno.

L’ottimizzazione in galleria del vento, unita alla carenatura integrale del sottoscocca, ha permesso di ottenere un coefficiente di penetrazione aerodinamica Cx di 0,22. Questo valore garantisce una maggiore efficienza energetica e riduce i fruscii nell’abitacolo alle velocità autostradali.

Cambio a due marce e architettura a 800 Volt

Sotto la scocca lavora un’architettura ad alto voltaggio che ha consentito ai tecnici di ridurre la sezione dei cablaggi e contenere le masse. Il pacco batterie al litio ha una capacità reale di 94,5 kWh netti ed è strutturato su quattro moduli.

Sul fronte della ricarica si possono sfruttare fino a 11 kW in corrente alternata (22 kW su richiesta), mentre sotto le colonnine ultra-fast in corrente continua la potenza raggiunge i 330 kW, permettendo di incamerare centinaia di chilometri d’autonomia nel giro di una ventina di minuti.

La spinta viene scaricata a terra da due motori sincroni a magneti permanenti distribuiti sulle quattro ruote. Il sistema gestisce la trazione 4Matic scollegando automaticamente l’unità anteriore quando non serve aderenza, risparmiando energia. Soluzione rara tra le elettriche è la presenza di un cambio a due rapporti montato sull’asse posteriore: la prima marcia privilegia le ripartenze e lo spunto a bassa velocità, mentre la seconda si innesta automaticamente per ottimizzare i consumi a velocità costante.

Di serie ci sono le sospensioni pneumatiche Airmatic, che regolano automaticamente l’assetto incrociando la cartografia del navigatore con i dati sul traffico della rete Car-to-X. Al retrotreno lavorano invece le ruote sterzanti fino a 4,5 gradi: una soluzione che accorcia il raggio di sterzata in manovra e stabilizza la traiettoria durante i cambi di corsia ad alta velocità.

Abitacolo panoramico

Entrando nell’abitacolo l’impatto visivo è dominato dalla plancia Hyperscreen: una superficie continua in vetro larga quasi un metro (39,1 pollici) che raccoglie in un solo elemento la strumentazione principale, il display centrale e lo schermo dedicato al passeggero.

Il cervello elettronico? Niente meno che il nuovo sistema operativo MB.OS, che sfrutta modelli d’intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini per rendere l’interazione vocale più fluida e naturale rispetto al passato.

L’ambiente risulta arioso anche grazie al tetto panoramico in vetro elettrocromatico, oscurabile a zone tramite comando digitale e arricchito da piccoli punti luce che ricreano la trama di stelle del logo. I tasti fisici sono ridotti al minimo indispensabile, lasciando spazio a materiali curati e assemblaggi precisi.

Quanto allo spazio di carico, i 470 litri del bagagliaio posteriore sono un po’ risicati per il segmento. In compenso c’è il vano anteriore (frunk) da 101 litri. Si apre premendo il simbolo della Stella sul muso e permette di riporre i cavi di ricarica senza toccare il baule principale.

Prezzi e allestimenti per l’Italia

E i prezzi? La nuova Mercedes Classe C elettrica si affaccia sul mercato italiano (verrà prodotta in Ungheria) con un listino d’attacco di 70.269 euro relativo alla C 400 4Matic in allestimento Avantgarde.

La struttura della gamma si completa poi con le versioni AMG Line e AMG Line Plus, ricche di dettagli estetici sportivi, cerchi specifici e pacchetti di assistenza alla guida dedicati. Per le configurazioni più accessoriate e complete il prezzo può spingersi fino alla soglia degli 89.240 euro.