Nuova Mercedes Classe C elettrica prende forma: un render si immagina così il suo design

Mercedes sta lavorando su diversi nuovi modelli. Uno in particolare sarà molto importante ed è la nuova Classe C elettrica che una volta sul mercato andrà a confrontarsi direttamente con vetture del calibro della nuova BMW i3. La nuova berlina elettrica è stata di recente più volte intercettata su strada durante i test di sviluppo. Per quanto ancora camuffata, è stato possibile comunque cogliere alcuni aspetti del suo design. Partendo quindi da queste immagini, i colleghi di Motor.es hanno realizzato dei render che provano ad immaginarsi le fattezze reali della nuova Classe C elettrica.

COME POTREBBE ESSERE LA NUOVA BERLINA ELETTRICA

Innanzitutto, la nuova Mercedes Classe C elettrica poggerà sulla piattaforma MB.EA. Il frontale si caratterizzerà per la presenza di una griglia dallo stile rivisto che dovrebbe riprendere quello della nuova GLC elettrica. Inoltre, la berlina potrà contare su fari dotati della firma luminosa a stella come su tutti gli ultimi modelli della casa automobilistica tedesca. La stessa firma luminosa sarà poi ripresa anche al posteriore nei nuovi gruppi ottici. Complessivamente, il look della Classe C elettrica dovrebbe apparire più sportiveggiante rispetto a quello della Classe C endotermica attuale.

Parlando degli interni, non mancherà ovviamente il lusso tipico di Mercedes e ci sarà chiaramente anche tanta tecnologia. La nuova Classe C elettrica disporrà, almeno nelle versioni top di gamma, del sofisticato sistema MBUX Hyperscreen da 39,1 pollici.

MOTORI

L’utilizzo della piattaforma MB.EA significa la possibilità di poter disporre di un’architettura a 800 V che consentirà la possibilità di arrivare ad effettuare ricariche ad altissima potenza. In questo modo sarà possibile rendere più rapidi i rifornimenti di energia dalle colonnine HPC in corrente continua. Dato che la piattaforma è la stessa di quella utilizzata sulla GLC elettrica, è possibile che anche i powertrain siano i medesimi. Anche la berlina potrebbe quindi essere dotata della batteria con una capacità di 94 kWh che permetterà di arrivare a disporre di una lunga autonomia. Ma sulle specifiche tecniche è possibile che emergano i primi dettagli nei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il debutto del nuovo modello.