BYD Sealion 06 DM-i, una nuova Super Hybrid debutta in Cina: 220 km in elettrico

BYD non si ferma mai e ha portato al debutto una nuova versione della sua Sealion 06 DM-i. La nuova Super Hybrid promette 220 km di autonomia in solo elettrico (CLTC) e per il momento sarà disponibile solamente sul mercato della Cina.

IL NUOVO POWERTRAIN IBRIDO PLUG-IN

Il cuore pulsante della nuova BYD Sealion 06 DM-i è un powertrain composto da un motore benzina BYD472QC da 1,5 litri da 70 kW (95 CV) abbinato ad un’unità elettrica dotata di una potenza pari a 175 kW (238 CV). Il sistema ibrido è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) di capacità non dichiarata che come accennato all’inizio permette una percorrenza in modalità solo elettrica di 220 km. Il SUV poggia sulla piattaforma e-platform 3.0 Evo e il consumo di carburante combinato è pari a 0,63 l/100 km (parliamo sempre di ciclo CLTC). Rispetto al modello precedente, cresce la potenza, la percorrenza in elettrico e migliora leggermente l’efficienza. Dal suo debutto sul mercato, la Sealion 06 è diventata un modello di spicco nel segmento dei SUV PHEV in Cina.

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

La nuova BYD Sealion 06 DM-i potrà contare sull’avanzato sistema di assistenza alla guida God’s Eye C, che può contare su 12 telecamere, 5 radar a onde millimetriche e 12 radar a ultrasuoni. Tra gli optional si potrà richiedere anche il LiDAR che permette di migliorare ulteriormente il funzionamento dei sistemi ADAS del SUV.

ANCHE IN EUROPA?

Per il momento la Sealion 06 DM-i è destinata al mercato cinese. Tuttavia, i piani di espansione di BYD in Europa sono molto chiari. Nel Vecchio Continente, i modelli ibridi Plug-in piacciono sempre di più e BYD sta ottenendo un buon successo. Dunque, non si può escludere che questo modello in futuro non possa arrivare anche da noi. Da questo punto di vista non si può fare altro che attendere novità da parte della casa automobilistica cinese.