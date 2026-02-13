Mercedes pianifica un massiccio lancio di nuovi modelli tra il 2026 e il 2027

Mercedes ha da poco portato al debutto la nuova Classe S, un modello che alza ulteriormente l’asticella del concetto di berlina d lusso. Si tratta, però, solamente di una delle tante novità che la casa automobilistica tedesca porterà al debutto nel corso dell’anno. Solo nei prossimi 3 mesi, saranno presentate ben 7 nuove vetture. Ma si tratta solamente di un antipasto perché la casa automobilistica ha pianificato il lancio di 16 novità nel 2026. Questo è quanto emerge da alcune schede condivise da Mercedes al momento della presentazione dei dati finanziari del 2025.

TANTI NUOVI MODELLI IN ARRIVO

E per il 2027, sono attesi quasi altrettanti lanci. Insomma, tra il 2026 e il 2027 Mercedes rinnoverà buona parte della sua gamma di vetture. I modelli endotermici (anche ibridi) rappresenteranno buona parte delle novità in arrivo ma stando alle slide condivise dalla casa automobilistica, stanno arrivando diversi modelli BEV. Solo nel 2026 ne vedremo ben 6. Ovviamente la casa automobilistica non è scesa nei dettagli, raccontando quali sono questi modelli prossimi al debutto.

Stando a quanto sappiamo, tra le novità su cui sta lavorando la casa automobilistica, ci sarà la nuova Classe C che sarà proposta pure in versione elettrica. Modello già protagonista di diverse foto spia. Arriverà anche un restyling della GLC. Non dovrebbe nemmeno mancare il debutto della nuova AMG GT Coupé elettrica e sarebbe in arrivo pure la nuova GLA entro la fine dell’anno. In cantiere ci sarebbe anche un restyling della GLS e pare che nel 2026 vedremo anche la nuova Classe G Cabrio già anticipata dalla casa automobilistica. Insomma, in arrivo ci sono davvero tante novità. Nulla per la EQE e la sua versione SUV perché, come sappiamo, la sua produzione sarà interrotta nel corso dell’anno. Non rimane, quindi, che attendere novità direttamente da Mercedes.

E PER IL 2027?

Ovviamente è ancora presto per avere un quadro completo ma il 2027 dovrebbe essere l’anno del debutto della Baby G elettrica, una versione più piccola del fuoristrada dotata della sola motorizzazione elettrica. Inoltre, è in fase di sviluppo anche un SUV elettrico AMG, che potrebbe arrivare il prossimo anno.