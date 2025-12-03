Nuova Mercedes Classe G Cabrio, il fuoristrada diventa ancora più esclusivo: prime foto ufficiali

La Mercedes Classe G è una vera icona e presto la gamma del fuoristrada crescerà per far posto ad una versione ancora più esclusiva. Parliamo della nuova Mercedes Classe G Cabriolet che sarà portata al debutto il prossimo anno. Non è la prima volta che ne parliamo e in passato c’era chi ipotizzava una presentazione già al Salone di Monaco dello scorso settembre. In realtà, la casa automobilistica sta ancora lavorando allo sviluppo e adesso ha condiviso alcune immagini dei primi test su strada. Le foto sono state scattate sulle strade dell’Austria e non deve stupire troppo dato che la Classe G è costruita all’interno dell’impianto di Magna Steyr.

Più avanti, la nuova Mercedes Classe G Cabriolet si recherà in Svezia dove la casa automobilistica dispone di un test center, per effettuare i classici test invernali che serviranno per affinare gli ultimi dettagli in vista del suo debutto ufficiale. Maggiori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi mesi, almeno così promette Mercedes. Non rimane quindi che attendere novità sullo sviluppo del nuovo fuoristrada.

ARRIVA LA CLASSE G CABRIOLET

Mercedes parla di un’edizione speciale, quindi possiamo immaginarci una produzione in serie limitata ed un prezzo davvero alla portata di pochi fortunati. Già il modello “base" presenta un listino davvero importante. In Italia, infatti, la Mercedes Classe G parte da poco più di 145 mila euro. Dalle prime immagini ufficiali vediamo che la versione Cabrio sarà sempre a 4 porte. In passato il fuoristrada era già stato proposto come cabriolet ma con passo corto e solo due portiere. Dalle immagini condivise da Mercedes possiamo inoltre osservare che la capote sarà in tela e che il lunotto posteriore sarà abbastanza piccolo.

Nulla è stato detto sui motori ma l’offerta dovrebbe ricalcare quella della Classe G che già conosciamo. Visto che si tratta di un’edizione speciale possiamo azzardare l’ipotesi che possa essere scelto il più potente motore V8. Anche elettrico? Sembrerebbe di no ma per saperlo con certezza dovremo attendere ulteriori dettagli da parte della casa automobilistica tedesca.