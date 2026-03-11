Jutta Leerdam, che regalo dopo le Olimpiadi: una Classe G Brabus da 500.000 euro

Concluse le Olimpiadi di Milano Cortina è tempo di festeggiare. È il caso della pattinatrice olandese Jutta Leerdam che ha ricevuto dal suo fidanzato Jake Paul un regalo decisamente particolare. Una Brabus Classe G da circa 500.000 euro. Ma il valore non è tanto quello economico. La vettura, infatti, è di color bronzo. Una scelta non casuale.

Due medaglie a Milano Cortina

La pattinatrice olandese ha dominato le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 conquistando l’oro nei 1000 metri, con un record olimpico di 1 minuto e 12.31 secondi, e l’argento nei 500 metri. Paul era sugli spalti, visibilmente commosso. Poi è arrivato il regalo. Paul ha accompagnato il video con una dedica costruita su un gioco di parole, scrivendo che lei aveva lavorato duro per l’oro e l’argento, quindi le aveva preso un carro di bronzo.

La G Brabus da collezione

L’auto in questione non è una semplice Mercedes-Benz Classe G . È. Parliamo di un preparatore tedesco che da decenni trasforma le Mercedes-Benz in qualcosa che va ben oltre la produzione di serie. Nel caso della Classe G, Brabus è intervenuto su motore, sospensioni, carrozzeria e interni con un livello di personalizzazione che posiziona il prodotto in una categoria a parte. Non è un SUV di lusso. È un

Il prezzo riflette questa filosofia. La Brabus Classe G si attesta su cifre che partono da 300.000 euro nelle configurazioni base e salgono rapidamente oltre mezzo milione nelle versioni più elaborate, a seconda dell’allestimento scelto. È un modello ben noto tra chi frequenta le zone più esclusive delle grandi città, da Montecarlo a Dubai passando per le vie del centro di Milano. È un’auto riconoscibile, vistosa per definizione, pensata per chi non vuole passare inosservato.

Chi è Jake Paul

Paul è un boxer con un record di dodici vittorie e due sconfitte, l’ultima per KO contro Anthony Joshua a dicembre. Ma la sua presenza mediatica non si esaurisce nel pugilato. Ha costruito la propria carriera anche come creatore di contenuti, con decine di milioni di follower sui social. Il video del regalo è stato pubblicato su Instagram e ha circolato rapidamente, portando Leerdam all’attenzione di un pubblico molto più ampio di quello del pattinaggio di velocità.