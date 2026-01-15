Brabus 900 Rocket Edition: la G 63 sale a 900 CV

Brabus spinge ancora più in là i limiti delle elaborazioni su base Mercedes-AMG G 63 serie W 465. E come solitamente sa fare bene. Ovvero trasformando l’iconico fuoristrada tedesco in una straordinaria vettura a trazione integrale destinata a una produzione rigidamente limitata (solo 30 esemplari a livello mondiale). Ed ecco quindi la Brabus 900 Rocket Edition. Le versioni di lancio sono due: Signature Black e Stealth Gray, entrambe concepite per esprimere l’approccio più estremo e sartoriale del preparatore tedesco.

Il V8 Rocket 900 al centro del progetto

Come da tradizione Brabus, il nome del modello nasce direttamente dal cuore del veicolo. E difatti sotto il cofano a pulsare è il Brabus Rocket 900 a cilindrata maggiorata. Di cosa parliamo? Niente meno che di un V8 biturbo da 4,5 litri in grado di erogare ben 900 CV e una coppia massima di 1.250 Nm. Numeri che permettono a questa supercar dal peso monstre di 2.640 kg di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Velocità massima? Limitata elettronicamente a 240 km/h. Non male. Il V8 Brabus Rocket 900, identificabile dal coperchio motore in fibra di carbonio rossa, offre di fatto un incremento di 315 CV e 400 Nm di coppia rispetto al propulsore standard.

Determinante per l’incremento di potenza è anche il sistema di sovralimentazione dedicato. Due turbocompressori ad alte prestazioni con compressori maggiorati e cuscinetti assiali rinforzati generano una pressione massima di 1,4 bar, mentre le valvole Brabus BoostXtra aggiungono un marcato sound di rilascio nelle variazioni di carico.

Il propulsore è completato da downpipe da 75 mm, catalizzatori metallici e filtri antiparticolato speciali. Il sistema di scarico sportivo Brabus Rocket in acciaio inox si distingue per i terminali laterali sdoppiati, posizionati davanti alle ruote posteriori su entrambi i lati e incorniciati da inserti in carbonio a vista con illuminazione ambientale rossa “launch” e badge Rocket. Il controllo attivo delle valvole consente di passare da un sound V8 pieno e aggressivo in modalità Sport a una più discreta modalità “Coming Home”.

Design estremo e widebody in carbonio a vista

Accanto alla meccanica, la Brabus 900 Rocket Edition punta con decisione sull’impatto visivo. Il widebody Brabus Rocket Edition, sviluppato esclusivamente per questo modello, è interamente realizzato in carbonio a vista con finitura lucida sigillata, conferendo al fuoristrada un carattere spiccatamente sportivo.

Il frontale è dominato dal paraurti Brabus con ampie prese d’aria, splitter integrato e dal caratteristico cofano Brabus con power dome. A completare il look contribuisce una nuova cornice della griglia anteriore illuminata, che valorizza l’emblema Brabus retroilluminato e garantisce una presenza inconfondibile anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il profilo laterale è ridefinito da passaruota allargati, ulteriori elementi in carbonio a vista e pedane laterali illuminate a LED integrate. Dietro gli archi ruota anteriori e posteriori, elementi dal disegno complesso aggiungono ulteriori accenti visivi.

Un ruolo centrale è affidato ai cerchi high-end Brabus “Platinum Edition”, sviluppati specificamente per la 900 Rocket Edition. Il leggendario design Monoblock II a tre razze è reinterpretato in versione EVO, con una fessura in ogni razza. Le misure sono 10Jx24 all’anteriore e 12Jx24 al posteriore, abbinate a pneumatici 295/30 ZR 24 e 355/25 ZR 24. Speciali Aero Blades in carbonio a vista completano l’insieme.

Al posteriore spiccano una nuova ala in carbonio a vista, pensata per rafforzare l’effetto “1-Second-Wow” e ottimizzare l’aerodinamica, e un elemento decorativo sul portellone con logo Brabus illuminato in rosso integrato. Il paraurti posteriore Brabus, realizzato nello stesso composto high-tech, completa il design widebody e si integra perfettamente con i passaruota posteriori extra-larghi.

Interni Brabus Masterpiece

L’abitacolo rispecchia l’esclusività del progetto. Entrambe le vetture adottano interni Brabus Masterpiece, realizzati artigianalmente in pelle nera di altissima qualità. I designer e i maestri tappezzieri Brabus hanno introdotto una trapuntatura “Shell” su sedili, pannelli porta e pavimenti dell’abitacolo e del vano bagagli, arricchita da loghi “Double-B” impressi. Le superfici dei sedili sono micro-perforate per supportare la climatizzazione integrata.

Nella versione Signature Black, piping e dettagli mantengono una finitura nera coerente con l’impostazione monocromatica. La Stealth Gray, invece, introduce cuciture rosse a contrasto, riprese su console centrale, comandi, bocchette dell’aria, griglie degli altoparlanti, inserti dei pannelli porta, volante e badge Brabus Masterpiece. Le parti esterne dei sedili e il cielo dell’abitacolo sono rivestiti in microfibra Dinamica.

Entrambe le configurazioni presentano un ambiente fortemente sportivo grazie a inserti in carbonio a vista su plancia, pannelli porta e console centrale. Nella Signature Black, bocchette dell’aria e numerosi dettagli dell’abitacolo sono rifiniti in Shadow Gray, enfatizzando il carattere tecnico dell’insieme.

Tra le soluzioni più innovative figurano le palette del cambio in carbonio con indicatori di regime a LED: il sistema mostra in tempo reale l’aumento dei giri motore passando dal verde al giallo fino al rosso, indicando il punto di cambiata ottimale in stile Formula 1. Completano l’abitacolo pedaliera e poggiapiede in carbonio, soglie d’ingresso illuminate sincronizzate con l’ambient lighting e speciali cerniere “Easy Entry”, che consentono alle porte di aprirsi fino a 90 gradi per facilitare l’accesso ai sedili posteriori.