Come trovare (e risolvere) i comuni guasti elettrici dell'auto con questo piccolo strumento in offerta

Capita spesso di trovarsi davanti a un problema elettrico semplice ma fastidioso. La presa dell’accendisigari che smette di funzionare, una luce dell’abitacolo che non si accende più o un caricatore che improvvisamente non riceve corrente sono alcuni degli esempi più comuni di guasti che, nella maggior parte dei casi, non riguardano il componente in sé, ma il fusibile che lo protegge. La sostituzione è relativamente semplice, mentre individuare il fusibile corretto può risultare più complicato. Per evitare di estrarli uno a uno e andare per tentativi, esiste uno strumento compatto ed efficace, da acquistare con il 19% di sconto a meno di 15€.

Quando la causa è il fusibile il vero problema è trovare quello guasto

Parliamo della penna rilevatore di tensione che si rivela particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui serve capire se un cavo, una presa o un componente è sotto tensione. Funzionando senza contatto diretto, permette di verificare la presenza di corrente semplicemente avvicinandosi al punto da testare, riducendo il rischio di scosse e manovre inutili.

La penna rilevatore di tensione Neoteck è adatta sia per piccoli controlli sull’auto sia per verifiche su prese, interruttori e dispositivi elettrici domestici. Prevede sia un’indicazione visiva che sonora permette di capire immediatamente se è presente tensione. Questo dispositivo integra anche una pratica torcia da utilizzare quando si lavora in zone, come la scatola dei fusibili, poco illuminata.

Una volta verificata la presenza o l’assenza di corrente, il passo successivo è spesso il controllo dei fusibili. Un fusibile bruciato è una delle cause più comuni di malfunzionamenti elettrici su auto, moto e camper, ma non sempre si ha a disposizione quello corretto per la sostituzione. Disporre di un assortimento completo dà la possibilità di intervenire subito, senza dover interrompere il lavoro o improvvisare soluzioni temporanee.

Il kit JOREST da 300 fusibili assortiti include micro, mini e fusibili standard con le correnti più utilizzate, come 10A, 15A, 20A e 25A, risultando adatto alla maggior parte dei veicoli. La codifica a colori e l’indicazione chiara dell’amperaggio facilitano l’identificazione del fusibile corretto, mentre la presenza dell’estrattore semplifica la sostituzione anche negli spazi più stretti. Una confezione utile da conservare in garage così da avere sempre il fusibile pronto per ripristinare il completo funzionamento della propria auto.