Sedili in pelle sporchi? Ecco la soluzione in offerta per pulirli senza rovinarli

Un detergente specifico a base d’acqua per una pulizia profonda e sicura.

Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 13 feb 2026

Avere un’automobile con i sedili in pelle è bello e piacevole, ma anche una responsabilità. Tenerli puliti non è così facile come potrebbe sembrare. E anche pulirli è più complicato. La buona notizia è che esistono soluzioni efficienti, sicure e anche economiche. È il caso del detergente Furniture Clinic, in offerta a meno di 20€, pensato appositamente per la pulizia di tutte le superfici in pelle, anche quelle di sedili, braccioli e rivestimenti.

Come funziona

Dal punto di vista tecnico, parliamo di un detergente multiuso formulato su base acquosa. Quindi non contiene solventi né sostanze abrasive. Questa è la caratteristica principale e la più importante. Perché la pelle, soprattutto quella utilizzata per i rivestimenti delle auto, può reagire negativamente a componenti aggressivi. L’azione pulente avviene penetrando nella grana, sciogliendo lo sporco accumulato e portandolo in superficie sotto forma di schiuma.

Furniture Clinic Pulizia Ultra per la Pelle - Detergente Multiuso per Pelli - Detergente per la Pelle del Divano - Detergente per Interni Auto - Pulisce a Fondo Tutti i Tipi e Colori di Pelle - 250ml

Furniture Clinic Pulizia Ultra per la Pelle – Detergente Multiuso per Pelli – Detergente per la Pelle del Divano – Detergente per Interni Auto – Pulisce a Fondo Tutti i Tipi e Colori di Pelle – 250ml

16,1118,95€-15%
Vedi l’offerta

Il detergente va applicato su una spugna leggermente inumidita, che viene poi strizzata per creare schiuma. La superficie si strofina con movimenti uniformi e, una volta rimossa la sporcizia, si asciuga con un panno pulito. Il risultato è una pelle pulita, priva di aloni e residui.

Il prodotto può essere utilizzato su sedili e rivestimenti in pelle, ma anche su divani, borse, giacche e calzature. È compatibile con diversi tipi e colori, inclusa l’eco pelle. Un prodotto utile per prendersi cura dell’abitacolo della propria auto. E senza correre il rischio di danneggiarlo. Con il flacone da 250ml si riescono a effettuare più trattamenti, così da mantenere puliti i sedili in pelle nel corso del tempo.

