Hyundai Smart Regenerative System: la frenata rigenerativa diventa smart

In un contesto di mobilità che continua ad evolversi, Hyundai non si fa trovare impreparata e porta avanti tecnologie intelligenti pensate per trasformare e migliorare l’esperienza di guida quotidiana. Si tratta di soluzioni avanzate, intuitive e concrete che lavorano in armonia con il guidatore al fine di semplificare spostamenti, aumentare il comfort e garantire una migliore dinamica di guida.

In questo contesto la frenata rigenerativa messa a punto da Hyundai è uno degli elementi più distintivi della guida dei modelli elettrificati in gamma, recuperando parte dell’energia che andrebbe dispersa nelle fasi di decelerazione. Sui modelli Hyundai questo sistema può essere gestito su diversi livelli tramite i paddle al volante, permettendo di personalizzare la risposta della vettura in base alle proprie esigenze e preferenze.

Con una visione orientata al futuro, il brand coreano ha portato ad un livello successivo questo principio, introducendo un’automazione che si adatta alle condizioni di guida reali. Accanto alla rigenerazione manuale con le palette al volante infatti, Hyundai ha introdotto lo Smart Regenerative System, che porta la frenata rigenerativa in una dimensione ancora più intuitiva. Se attivato, questo sistema gestisce in maniera automatica il livello di recupero energetico in decelerazione a seconda di differenti parametri come la pendenza della strada, la velocità del veicolo e la distanza dal mezzo che precede.

La frenata automatica rigenerativa è oggi disponibile su una gamma ampia e trasversale di vetture, da quelle 100% elettriche come Inster, Inster Cross, Kona EV e l’intera gamma IONIQ, fino alle versioni full-hybrid come Kona, Tucson e Santa Fe.

In sostanza, la vettura è in grado di leggere la strada e il traffico e regola, di conseguenza, la decelerazione senza richiedere interventi continui da parte del conducente. Un supporto concreto nella guida di tutti i giorni, specialmente nei contesti urbani e nel traffico intenso, dove le variazioni di velocità sono piuttosto frequenti.

Il sistema può inoltre essere collegato alla navigazione di bordo: in questo caso, lo Smart Regenerative System è in grado di anticipare curve, incroci e rallentamenti, ottimizzando ancora di più il recupero di energia e rendendo la guida ancora più fluida e naturale. L’effetto della frenata automatica rigenerativa si avverte fin dai primi chilometri: riduce l’uso del pedale del freno e rende la guida più fluida, progressiva e confortevole per conducente e passeggeri.

Recuperando energia in fase di decelerazione, migliora l’autonomia – soprattutto nei tragitti urbani con frequenti stop-and-go – aumentando l’efficienza e favorendo un utilizzo più consapevole dell’energia.

Inoltre, limitando il ricorso all’impianto frenante tradizionale, diminuisce l’usura di dischi e pastiglie, con vantaggi concreti in termini di manutenzione, costi e sostenibilità: un esempio di come l’innovazione Hyundai sappia unire tecnologia, performance e attenzione alle reali esigenze delle persone.