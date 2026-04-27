SUV una mania inarrestabile, anche nell'usato: i modelli più venduti online

Nel panorama automobilistico attuale, il regno delle classiche berline e delle – un tempo onnipresenti – station wagon è ormai giunto al termine. Questi veicoli, che per decenni hanno dominato le strade europee, hanno ceduto il trono a una nuova categoria di veicoli che ha saputo conquistare il cuore e i desideri degli automobilisti: i SUV. Amati per la loro posizione di guida rialzata, il senso di sicurezza e la struttura robusta, gli Sport Utility Vehicle non sono più una semplice alternativa, ma la scelta prioritaria per chi cerca versatilità e stile. Anche online.

La top 10 di Carvago

Secondo i dati più recenti della piattaforma Carvago, riferiti al primo trimestre del 2026, i SUV costituiscono già il 35,7% di tutte le vendite online di auto usate, registrando una crescita costante anno su anno. Questa popolarità è così radicata che i clienti sono disposti a pagare un sovrapprezzo medio del 7% pur di assicurarsi un modello di questa categoria rispetto ad altri.

Ma quali sono i modelli che dominano le preferenze online? La classifica dei dieci SUV più venduti vede al primo posto la Cupra Formentor, che si conferma la regina indiscussa del mercato digitale. Segue in seconda posizione la Škoda Kodiaq, leader nel segmento dei SUV medi, mentre il terzo gradino del podio è occupato dalla Volkswagen ID.4, un risultato significativo che evidenzia il crescente interesse per l’elettrico.

La top 10 prosegue con la Hyundai Kona al quarto posto, seguita dalla Škoda Karoq, che guida il fortissimo segmento dei SUV compatti, categoria che da sola rappresenta il 44% delle vendite totali di SUV. Completano la classifica la Ford Kuga, l‘Audi Q5, la Volkswagen Tiguan, la Mercedes-Benz GLB e la Volvo XC60.

In Italia cambia la preferenza

È interessante notare come in Italia le preferenze siano leggermente diverse: pur rappresentando circa un quinto delle vendite totali, il modello preferito dagli italiani è la Volkswagen Tiguan con motore a benzina, trazione anteriore e cambio automatico.

Nonostante l’avanzata delle propulsioni elettriche (19,5%) e ibride (15,8%), i motori a benzina mantengono il primato con una quota del 37,8%. Anche nelle scelte cromatiche gli europei restano prudenti: il grigio, il nero e il bianco vestono quasi i due terzi dei SUV venduti online, confermando una predilezione per tonalità tenui e intramontabili.