Hyundai Kona, nel futuro c'è un corpo più muscoloso e possente

Era il 2017 quando si affacciava per la prima volta sulle strade mondiali la Hyundai Kona. Una storia di successo internazionale per il compatto SUV coreano, che starebbe per volgere alla sua terza generazione senza passare dal preventivato restyling di metà carriera per l’attuale versione in commercio. Il cambio sarà radicale perché, stando alle indiscrezioni, la Kona aumenterà muscoli e massa, stravolgendo il suo design per acquisire più carisma e sfrontatezza. Come se l’anima da offroad prendesse il sopravvento, per dare alla Kona quel coraggio che serve per affrontare ogni tipo di strada. Anche quella non battuta.

Una foto spia ha acceso il dibattito

In Corea del Sud il canale “Shorts Car” ha immortalato quello che, a tutti gli effetti, sembra il muletto della futura Kona, seppur nascosta da una massiccia coltre di camuffature. A supportare questa ipotesi c’è il nome in codice “SX3”, presente sul montante del veicolo e utile a identificare quasi con certezza questo modello dato che l’attuale generazione di Kona, prima della sua presentazione, era stata battezzata come SX2.

Difficile descrivere nel dettaglio l’auto sotto all’ampio travestimento, ma la sua silhouette ammicca decisamente al concept Crater, presentato durante il Salone dell’Auto di Los Angeles dello scorso anno. Nonostante la complessità e usando un pizzico di fantasia, NYMammoth ha realizzato un render digitale di come potrebbe essere la forma definitiva della prossima Kona.

La futura Kona senza veli

Il render di NYMammoth, come anticipato, ci dà un assaggio plausibile del look della Hyundai Kona di terza generazione. Seguendo il recente corso stilistico adottato dalla Casa coreana, nel SUV compatto si possono notare dettagli coerenti con altre creature del brand, come le quattro firme luminose a LED pixelate collocate sul muso, tra le luci di posizione, i passaruota squadrati e gonfi, i richiami al mondo dei fuoristrada. In poche parole, assomiglia molto alla versione stradale della concept Crater, presentando la dovuta attenzione alle forme che si ha normalmente nel passaggio da prototipo a veicolo di serie.

Non sappiamo ancora quando questa vettura arriverà effettivamente sul mercato, ma alla luce dello stato di avanzamento del prototipo non è da escludere che possa farlo entro i prossimi due anni. In questo modo, la Kona di seconda generazione avrebbe una vita abbastanza breve. Infine, speculare su ciò che potrebbe nascondersi sotto il cofano è un’operazione alquanto ardita. Non resterà che aspettare pazientemente ciò che Hyundai stessa avrà da dire di concreto sul futuro della Kona.