Il V8 Hemi da 5,7 litri potrebbe tornare su un altro modello Stellantis

Il V8 Hemi è tornato. Dopo il Ram 1500 MY2026 il celebre motore da 5,7 litri potrebbe tornare anche su un altro modello del gruppo Stellantis. Anche perché da quell’annuncio Ram ha ricevuto più di diecimila ordini in meno di 24 ore. Il candidato ideale sembra essere la Jeep Grand Cherokee. È il SUV che, stando a diverse dichiarazioni, potrebbe in futuro essere equipaggiato con questa motorizzazione.

Il ritorno dell’Hemi V8 nella Grand Cherokee

I dirigenti di Jeep stanno lasciando intendere che il motore Hemi V8 da 5,7 litri potrebbe tornare protagonista, questa volta nella Grand Cherokee. L’anno scorso il CEO di Jeep Bob Broderdorf aveva confermato l’impegno dell’azienda verso i motori V8. Infatti non solo il 6,4 litri Hemi è ancora a catalogo. Ma Jeep ha lanciato anche il Wrangler Willys 392 e il Wrangler Moab 392. Entrambi equipaggiati proprio con questa motorizzazione. Broderdorf aveva inoltre anticipato ulteriori modelli V8 in arrivo, sollevando le speculazioni su possibili varianti della Grand Cherokee.

Joe Aljajawi (responsabile dell’ingegneria della Grand Cherokee) ha risposto alle domande sulla possibile reintroduzione del motore. E ha dichiarato che “stiamo ascoltando i clienti della Grand Cherokee”. Per poi aggiungere “rimanete in attesa per ulteriori novità”.

La versione attuale della Grand Cherokee si affida al Pentastar V6 da 3,6 litri. Parliamo di un motore che sviluppa 293 CV e 352 Nm di coppia. Per il 2026 arriva il nuovo Hurricane 4 Turbo. In questo caso è un turbomotore da 2,0 litri che eleva la potenza a 324 CV e 450 Nm. Una soluzione che migliora le prestazioni, ma rappresenta un’esperienza completamente diversa rispetto a un V8 aspirato. Il precedente 5,7 litri Hemi della Grand Cherokee produceva 360 CV e 528 Nm di coppia. Le differenze rispetto al motore attuale di Ram rimangono contenute, rendendolo tecnicamente plausibile per il modello Jeep.

L’ipotesi della Trackhawk

C’è anche una possibilità più suggestiva. Quella del Grand Cherokee Trackhawk. Va collegata al ritorno di SRT come divisione dedicata alle alte prestazioni. In questo contesto Jeep potrebbe sviluppare un nuovo Trackhawk. In questo caso il motore sarebbe il V8 sovralimentato da 6,2 litri derivato dal Ram 1500 TRX e che eroga 777 CV e 921 Nm.

Tim Kuniskis, CEO di Ram e SRT, aveva fatto un’allusione significativa nel corso dell’anno scorso affermando che il TRX “anticipa qualcosa di più che arriverà”. Un’affermazione volutamente enigmatica che lascia aperta la porta a interpretazioni su quali altri modelli potrebbero ricevere questa motorizzazione.