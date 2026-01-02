Nuovo Ram 1500 SRT TRX, il motore V8 Hemi torna protagonista

Ram ha dato ascolto ai suoi fan e ha presentato qualcosa di davvero molto speciale. Stiamo parlando del nuovo Ram 1500 SRT TRX che è stato definito dalla casa automobilistica come il pickup a benzina più potente mai prodotto in serie, omologato per un utilizzo su strada. Ma c’è di più in quanto questo nuovo modello segna il ritorno ufficiale del marchio SRT e diventa il primo pickup a portare questo marchio dal Ram SRT-10 del 2006. Sotto la cofano troviamo il motore V8 Hemi di 6,2 litri che è stato ulteriormente affinato per essere ancora più potente di quello che troviamo sulla TRX Final Edition. Insomma, un modello che mette ben in chiaro la direzione che sta prendendo Stellantis sul mercato americano con il ritorno del V8 Hemi tanto amato dai clienti e soprattutto con la rinascita della divisione SRT Performance da cui possiamo aspettarci diverse novità nel corso del 2026.

MOTORE V8 HEMI

Sotto al cofano troviamo quindi un V8 di 6,2 litri che in questa configurazione arriva ad erogare 579 kW / 788 CV e ben 921 Nm di coppia. Il pickup è quindi in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 118 miglia orarie e cioè di circa 190 km/h. Il motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti che è stato rivisto per gestire l’aumento della potenza e della coppia. Non può mancare la trazione integrale permanente con ripartitore attivo. A disposizione sei modalità di guida: Auto, Sport, Snow, Tow, Mud e Baja. C’è pure il Launch Control per partenza fulminee.

PROGETTATO PER DISTINGUERSI

Il nuovo Ram 1500 SRT TRX non è solo motore perché questo esclusivo pickup si riconosce per uno specifico body kit. Davanti, per esempio, troviamo una griglia con badge SRT e il logo “RAM" rosso. Nuovo è pure il cofano e di serie troviamo luci a LED con una cornice in nero satinato. Più in basso, il pickup dispone di un paraurti anteriore con piastra paramotore integrata. Presenti pure ganci di traino in colore Flame Red. La versione TRX è leggermente più larga rispetto a quella standard, soprattutto per via della presenza dei nuovi parafanghi con protezione in plastica nera. Il posteriore presenta un paraurti in acciaio e luci posteriori a LED oscurate con cornici in Satin Black.

Anche l’abitacolo è stato personalizzato dove troviamo sedili in pelle. I sedili anteriori sono dotati di regolazione elettrica a 12 vie e di funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Non mancano poi rivestimenti con cuciture rosse a contrasto che richiamano il DNA più sportiveggiante del pickup. Parlando della tecnologia, il nuovo Ram 1500 SRT TRX propone un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici oltre ad un sistema infotainment Uconnect 5 da 14,5 pollici. Presenti anche un head-up display da 10 pollici, un doppio pad per la ricarica wireless per smartphone e un impianto audio Harman Kardon da 19 altoparlanti.

Non manca poi un apposito setup per l’assetto. Il nuovo Ram 1500 SRT TRX può contare infatti su sospensioni specifiche per l’off-road con bracci oscillanti in alluminio forgiato, molle con tarature speciali e ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2. Inoltre, il pickup monta cerchi Satin Black da 18 pollici con pneumatici da 35 pollici, che contribuiscono a conferire al modello un’altezza da terra di 300 mm. Angoli di attacco, uscita e dosso di 31 25,2 e 16,8 gradi. Non manca anche un ricco pacchetto ADAS Hands-free Active Drive Assist di livello 2+.

PREZZO

Il nuovo Ram 1500 SRT TRX è proposto a partire da poco più di 100 mila dollari (tassa di destinazione inclusa) e per celebrare il debutto di questo modello, la casa automobilistica ha annunciato la Bloodshot Night Edition che si caratterizza per alcuni dettagli estetici dedicati come la livrea bicolore.