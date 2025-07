Le auto devono continuare a far rumore. Stellantis riporta in vita il marchio SRT

Stellantis aveva perso molta credibilità negli Stati Uniti tra gli appassionati quando Carlos Tavares decise di ritirare il motore V8 Hemi, provando a convincere i clienti che era molto meglio una muscle car elettrica. Del flop della Dodge Charger Daytona elettrica ne abbiamo già scritto e sappiamo anche che Stellantis, dopo l’addio di Tavares, ha deciso di cambiare molte cose sul mercato americano, reintroducendo il motore V8 Hemi, molto amato dai clienti. Le novità non sono certamente finite dato che il Gruppo automobilistico ha voluto fare un’altra sorpresa ai suoi clienti, riportando in vita il marchio SRT.

Per oltre 20 anni, il marchio Street and Racing Technologies caratterizzava le versioni più sportive dei modelli di diversi marchi americani, dalla compatta Neon SRT-4 alla SRT Viper. Nel 2021, Stellantis decise di chiudere il reparto SRT e al momento l’unica offerta con questo marchio è la Durango con motore Hellcat. Le cose, però, sono destante a cambiare e in meglio. Del resto, i clienti americani lo hanno fatto capire molto bene: le auto devono continuare a far rumore e meglio se sotto al cofano sono presenti motori possenti come il V8 Hemi.

NUOVE SPORTIVE IN ARRIVO

Per gli appassionati si tratta ovviamente di una notizia positiva. A guidare la rinata divisione SRT ci sarà Tim Kuniskis, attuale CEO di Ram.

SRT è un altro punto che dovevamo spuntare mentre ci avviamo verso un programma di lancio di prodotto che ci consentirà di raggiungere prestazioni mai viste prima. Stiamo collaborando con la nostra organizzazione di sviluppo prodotto e tecnologia per selezionare i migliori ingegneri specializzati in powertrain e dinamica del veicolo, al fine di creare un team degno del nome SRT.

Stellantis afferma che la rinnovata divisione SRT si occuperà anche del programma Direct Connection Performance Parts e di tutte le competizioni nordamericane che coinvolgono i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Tra queste attività figurano il ritorno alle drag race NHRA e la partecipazione di Ram alla NASCAR Truck Series nel 2026. Non sappiamo quale sarà la prima creazione del rinato reparto SRT ma sarà sicuramente qualcosa di speciale che piacerà ai clienti americani da sempre molto tradizionali quando si parla di sportive vere. Non rimane quindi che attendere novità per capire i progetti Stellantis a marchio SRT.



[Fonte]