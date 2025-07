BYD continua a crescere in Italia. La SEAL U DM-i prima tra le Plug-in

BYD continua progressivamente a crescere sul mercato italiano. Nel mese di giugno 2025, la casa automobilistica cinese ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di mercato, ottenendo risultati molto interessanti soprattutto nel segmento delle Ibride Plug-in dove la SEAL U DM-i è sempre nelle prime posizioni.

CRESCONO LE VENDITE IN ITALIA

Nel dettaglio, nel mese di giugno 2025, con un totale di 2.535 immatricolazioni (auto + veicoli commerciali), il marchio ha raggiunto una quota di mercato dell’1,7%, e un +12,8% rispetto al mese precedente. Dall’inizio dell’anno, BYD ha immatricolato 10.819 vetture. La casa automobilistica mette in evidenza il debutto positivo della piccola Dolphin Surf che in soli due mesi ha superato quota 1.200 ordini in Italia.

Nel segmento delle auto ibride plug-in, BYD (grazie alla SEAL U DM-i) guida il mercato con 1.443 immatricolazioni e una quota del 15,1%. Complessivamente, nel segmento NEV (Veicoli a Nuova Energia: BEV+PHEV), BYD immatricola 1.916 unità e ottiene una quota del 10,9%. Sul fronte BEV, il marchio si posiziona al secondo posto con 473 vetture immatricolate e una quota del 5,9%.

Per continuare a crescere in Italia, BYD sta lavorando per ampliare la sua rete commerciale che oggi può contare su oltre 40 dealer e 105 store. L’obiettivo, comunque, è quello di espandere ulteriormente il proprio network. Visto l’andamento dei primi 6 mesi del 2025, BYD si aspetta per il secondo semestre di crescere ulteriormente in Italia, ampliando la sua quota di mercato.

Nei veicoli commerciali leggeri elettrici (LCV BEV), BYD raggiunge una quota del 43% a giugno consolidando il primato nel segmento, risultato che si traduce in un 3,3% sul totale LCV. Nel canale noleggio a lungo termine, BYD raggiunge una quota dell’1,5% a giugno nel segmento delle “passenger car”.

VIDEO