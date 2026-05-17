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Caterham Seven Nürburgring Edition: per i 100 anni del celebre tracciato

Per celebrare il centenario del leggendario circuito tedesco, Caterham ha presentato una serie limitata che si distingue per l’assetto specifico sviluppato sul ‘Ring.

Caterham Seven Nürburgring Edition: per i 100 anni del celebre tracciato
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 17 mag 2026
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Sia il marchio Caterham che il Nürburgring rappresentano l’automobilismo sportivo nella sua forma più pura. Partendo da questa vicinanza di principi, Caterham ha scelto di celebrare il centenario dell’Inferno Verde presentando la Seven Nürburgring Edition. Realizzata in soli 100 esemplari, questa serie limitata omaggia anche lo storico 11° posto assoluto ottenuto da una Seven alla 24 Ore del Nürburgring del 2002.

Meccanica e prestazioni

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Sotto il cofano ritroviamo il consueto 2.0 Ford Duratec aspirato da 210 CV e 203 Nm di coppia. Grazie al peso piuma di soli 560 kg, il rapporto peso-potenza è di ben 375 CV per tonnellata: questo consente alla vettura inglese di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 218 km/h. Il cambio manuale a cinque marce assicura un’esperienza di guida “vecchia scuola” unica e coinvolgente, mentre il motore regala un sound unico fino a 7.600 giri.

Assetto specifico

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Il vero elemento distintivo della Nürburgring Edition è il reparto sospensioni: Bilstein ha sviluppato per questa serie speciale un kit specifico lavorando proprio nel suo centro prove situato nei pressi del Nordschleife. Le sospensioni sono state regolate millimetricamente sulle compressioni e sui cambi di pendenza dell’Eifel, permettendo al pilota di usufruire di un assetto calibrato appositamente per il circuito. Il tutto senza rinunciare alla possibilità di guidare l’auto su strada fino al circuito.

Dettagli distintivi

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Dal punto di vista estetico, questa speciale Seven si distingue per il telaio nella tinta Gunmetal Grey e per i numerosi componenti realizzati in carbonio per contenere la massa, come ad esempio i parafanghi anteriori e il musetto stile “620" con profili aerodinamici. Per la carrozzeria sono disponibili i tre colori dedicati Verkehrsrot (Traffic Red), Achatgrau (Agate Grey) e Basaltgrau (Basalt Grey) e sono presenti i badge specifici di questa edizione. L’abitacolo è un arricchito da finiture in carbonio e pelle, ma non mancano equipaggiamenti sportivi come le cinture a quattro punti.

Questa edizione speciale, che farà il suo debutto alla 24 Ore del 2026, sarà disponibile anche in Italia tramite il distributore Romeo Ferraris con un prezzo che parte da 56.000 euro.

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