Opel, con Leapmotor non sarà un’operazione rebadging

Scaviamo nelle strategie di Stellantis con la notizia di una collaborazione tra Opel e Leapmotor che quantomeno non genererà un SUV full electric rimarchiato. Il modello sviluppato in collaborazione con il brand cinese, fondato nel 2015 per la costruzione di auto elettriche, verrà prodotto in Spagna nel 2028.

Nata da una cooperazione industriale, la proposta mira a creare una sapiente sinergia nel segmento elettrico senza snaturare il DNA del brand teutonico. Si tratterà di un’auto a ruote alte con una lunghezza di circa 4,5 metri che troverà spazio nella gamma Opel tra Frontera e Grandland. Un modello che avrà delle contaminazioni con la Leapmotor B10, ma in base a quanto annunciato dai vertici della Casa tedesca non si sostanzierà in una banale operazione di rebadging.

Chiarimento dovuto

L’amministratore delegato di Opel Florian Huettl, in una chiacchierata avuta con i colleghi di Autocar, ha dichiarato: “Utilizzeremo processi e sequenze di sviluppo più rapidi a firma Leapmotor ma avremo una chiara ripartizione delle responsabilità”. I tecnici Opel beneficeranno della partnership e si focalizzeranno su trasmissione, sterzo, rumorosità, isolamento acustico, ingombri, sedili e illuminazione. Il patrimonio genetico del marchio, rientrante nella grande famiglia Stellantis, non verrà intaccato da influenze orientali.

Non è chiaro su quale piattaforma modulare verrà costruito il SUV, ma avrà un posizionamento strategico nel prossimo listino. Il CEO di Opel ha specificato che i veicoli di 4,5 metri sono molto popolari in mercati di primo piano come Germania e Regno Unito, tuttavia la nuova proposta sarà un’evoluzione di qualcosa che già esiste.

Forte spinta in Europa

In una fase dove tutti sono alla ricerca di SUV, Opel sta provando insieme al supporto di Leapmotor di rendere più accessibile la tecnologia elettrica. I numeri generali dei primi mesi del 2026 sono stati positivi. Le nuove immatricolazioni sono cresciute di quasi l’8% nel primo trimestre dell’anno, grazie a una offerta ampia e variegata. La collaborazione tra Opel e Leapmotor rappresenterà un ulteriore test commerciale anche per Stellantis.

L’Opel Corsa rimane l’utilitaria più venduta in Germania e Regno Unito. Le vendite di vetture Opel in Europa sono aumentate di quasi il 18% su base annua e in un segmento sempre più competitivo, un nuovo SUV potrebbe farsi strada con estrema facilità se dovesse essere proposto al giusto prezzo. In base alle ultime voci la vettura potrebbe riprendere il nome di un storica vettura del passato. Per ora non sono giunti indizi, ma all’interno manterrà la qualità europea e la presenza di pulsanti fisici, una scelta apprezzata da gran parte degli automobilisti.