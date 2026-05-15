Patente B, le nuove regole volute dall'UE: dalla licenza a 17 anni a esami più duri

L’Unione Europea ha avviato una delle riforme più profonde della sua storia per quanto riguarda il campo delle licenze di guida. L’obiettivo e lo scopo è quello di dare una rinfrescata all’universo della Patente B per andare incontro alle tante sfide tecnologiche e ambientali che ci riguarderanno nel prossimo decennio. Dunque, vediamo quello che sono le principali novità, che non sono così poche.

Il superamento dei 3.500 kg

Uno dei punti più discussi riguarda l’innalzamento del limite di massa massima autorizzata, che passerà dalla storica soglia dei 3.500 kg per arrivare fino a 4.250 kg (in alcuni casi specifici). Questa modifica è dettata dalla diffusione dei veicoli elettrici e dai carburanti alternativi. Le batterie, infatti, pesano sensibilmente di più rispetto ai serbatoi tradizionali, rischiando di far sforare i limiti odierni anche a normali furgoni o camper, obbligando i conducenti a prendere una patente superiore, come per esempio la C1.

Inoltre, per beneficiare di questo nuovo limite, sarà obbligatorio essere titolari della patente B da almeno due anni. Non è tutto, perché potrebbero essere richiesti anche specifici corsi di formazione per gestire la dinamica di guida di mezzi così massicci. Tra le note positive, però, c’è l’apertura a mezzi che finora non si potevano guidare con la Patente B odierna, dai camper più grandi e attrezzati, fino alle ambulanze e mezzi di protezione civile che oltrepassano la soglia delle tre tonnellate e mezzo di peso.

Le novità per neopatentati ed esami

L’Europa punta a rendere i futuri automobilisti più consapevoli attraverso alcuni pilastri. La riforma più rilevante è quella della guida già a partire dai 17 anni, a patto di guidare accompagnati da un adulto fino al compimento della maggiore età. Poi, per quanto riguarda gli esami, anch’essi verranno aggiornati: la prova pratica darà molto più spazio alla conoscenza dei sistemi ADAS e alla gestione di situazioni di traffico urbano complesso.

Infine, prenderà ancora più corpo la cosiddetta tolleranza zero per i neopatentati, per i quali è previsto un periodo di prova più duro, con sanzioni più aspre in caso di infrazioni gravi, per ridurre l’incidentalità nelle fasce più “fresche”.

Arriva la patente digitale

Entro la fine del decennio, il classico tesserino rosa potrebbe sparire. La riforma introduce la patente digitale, un documento integrato nello smartphone e valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Questo permetterà controlli più rapidi da parte delle autorità e una gestione più fluida delle pratiche amministrative tra diversi Stati.

Quando entreranno in vigore le novità?

Non si tratta di un cambiamento repentino. Sebbene i principi generali siano stati definiti, la direttiva deve essere recepita dai singoli Stati membri dell’Unione Europea. La finestra temporale prevista per l’entrata in vigore definitiva delle nuove norme è fissata tra il 2028 e il 2030. Fino ad allora, resteranno validi gli attuali limiti di peso e le procedure di esame odierne. Tuttavia, il futuro degli utenti della strada è già stato delineato.