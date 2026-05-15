KITT, dall’esposizione al museo alla ricezione di una multa paradossale

Erano gli anni ’80 e l’elettronica presente nella vettura della serie TV Supercar (Knight Rider) consentiva delle funzionalità surreali. La Firebird Trans Am riusciva a instaurare un dialogo costante con il suo conducente, dando un boost alla vendita della muscle car americana. La Pontiac riuscì a inserirsi nella sfida con le competitor Mustang e Camaro, anche grazie al sorriso affabile di David Hasselhoff.

L’auto era capace anche di saltare muri altissimi o altri mezzi, mediante il tasto Turbo Boost. Eppure, in qualche modo, KITT è uscita dallo schermo televisivo e recentemente ha subito una multa per eccesso di velocità in una zona scolastica di New York, come riportato dai colleghi di ABC 10 News. C’è un problema o meglio un alibi di ferro, perché l’auto multata sarebbe esposta in teoria in un museo in Illinois da svariati anni.

Scoperta la verità

Un autovelox ha fotografato, come vedrete in basso, una Pontiac Trans Am nera con la targa californiana “KNIGHT" sulla Ocean Parkway, intenta a viaggiare a 36 miglia orarie in una zona con un limite di 25. L’auto era ampiamente oltre i parametri consentiti, ma ha destato sospetto anche per la targa fittizia, dato che anche la Foundation for Law and Government è una fondazione non esistente, essendo presente solo nella storica serie TV.

E ora? Potrebbero inviare la multa effettivamente a questa targa, indipendentemente dal fatto che sia montata sull’iconica muscle car. Eh no, non funziona così perché la città di New York ha inviato la multa per eccesso di velocità alla Volo Auto Sales di Volo, Illinois. Si tratta un concessionario che vanta nel suo parco auto diverse repliche d’epoca. Nella collezione ci sono diverse modelli di film e serie TV americane. Non è un caso che il 40% delle multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox di New York vengano annullate e i responsabili riescano a farla franca.

Auto da collezione

Il modello KITT era del 1982 e fu rielaborato dall’ingegnere Michael Scheffe. La Firebird Trans Am di base sotto al cofano aveva un poderoso V8 da 250 e 285 cavalli, in alternativa i clienti potevano disporre di un motore da 325 CV, derivato dalla GTO e dotato di Ram Air. L’auto guidata da Hasselhoff aveva uno scanner rosso nel frontale e riusciva a parlare da sola. Con trame avvincenti divenne la vera protagonista della serie TV del noto attore che poi interpretò il ruolo di Mitch Buchannon in Baywatch. Era una vera opera d’arte su cui vennero elaborate scene che hanno lasciato un ricordo speciale nel cuore degli appassionati delle muscle car a stelle e strisce.

E se la storica vettura esposta nel museo dell’Illinois fosse partita a tutta velocità con la modalità Super Inseguimento in direzione di New York per una missione segreta? Magari ha superato i limiti per uno scopo preciso e poi è tornata nel suo habitat espositivo prima che qualcuno se ne accorgesse. Per chi è nato negli anni ’80 è bello fantasticare su una trama aggiuntiva di una serie TV che, prima delle foto compromettenti in strada, faceva sognare corse a tutto gas senza conseguenze.