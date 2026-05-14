Fernando Alonso alla guida di una rarissima icona di Lancia

La vita di un pilota milionario deve essere davvero spettacolare. Non solo si sviluppano nel tempo le capacità per guidare opere d’arte in movimento, ma si hanno anche le possibilità economiche per creare un parco auto da sogno. Nelle tortuose stradine del Principato di Monaco, dove risiede, Fernando Alonso è stato visto al volante di una rara Lancia Delta Martini 6, realizzata in soli 310 esemplari per festeggiare il sesto titolo mondiale della squadra torinese nel WRC.

Fernando Alonso è abituato a spingere al limite vetture esclusive, tuttavia nel caso della Lancia si va oltre il concetto di performance. Si tratta di un’auto leggendaria che si intreccia a storie di uomini straordinari che hanno costruito un mito italiano. Puristi e appassionati nostalgici non rimarranno indifferenti davanti alle immagini della vettura torinese.

Un garage da sogno

Il parco auto del nativo di Oviedo è piuttosto variegato e si percepisce l’amore sconfinato per i prodotti italiani. Alonso ha avuto anche il piacere di avere una Ferrari 599 GTB Alonso Edizione F1, spinta da un motore V12 aspirato da 6,0 litri che sprigiona ben 739 cavalli. Di questa vettura ne sono stati prodotti appena 40 esemplari, tutti venduti a collezionisti a una cifra di 659.000 euro. Avendo sfiorato altri due titoli mondali nella sua lunga militanza a Maranello lo spagnolo ha collezionato anche una Ferrari California, una 458 Italia e una Maserati GranCabrio.

Di recente è stato paparazzato alla guida di una nuova Pagani Zonda Diamante Verde. In pochi si aspettavano di vederlo a bordo di una storica Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 del 1992. Dopo il sesto riconoscimento costruttori di fila nel Mondiale Rally, Lancia decise di creare una edizione limitata con la magica livrea Martini Racing e con le decalcomanie “World Rally Champion” sulla carrozzeria.

La vettura torinese è arricchita da raffinati interni in Alcantara turchese e i sedili Recaro abbinati, unendo eleganza e sportività anni ’90. Il cuore pulsante è un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri e 16 valvole, in grado di sprigionare 213 CV. La potenza viene gestita dalla trazione integrale e da un cambio manuale a cinque marce, il top della gamma Delta dell’epoca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@monaco_luxurystyle)

Quanto vale?

Chi ha avuto la lungimiranza di mettersi in garage una Martini 6 oggi si ritrova un tesoro. Gli esemplari in buone condizioni vengono battuti all’asta per cifre comprese tra 325.000 e 375.000 euro, con una quotazione destinata a salire nei prossimi anni. Fernando Alonso sta facendo degli investimenti mirati per creare un parco auto multimilionario.

Di recente l’attuale pilota del team Aston Martin F1 ha arricchito la sua collezione personale con una Ferrari F40 e una Ferrari 512 TR. Nel suo garage non mancano auto iconiche straniere come la McLaren MP4/4B del 1988 e la Ford GT Holman Moody Edition, oltre alla Mercedes-Benz CLK GTR e altri bolidi attuali come l’Aston Martin Valkyrie e la Valiant, costruita su misura per lui.