Lancia Ypsilon elettrica in offerta, sino a 12.950 euro di sconto ad aprile 2026

I numeri di Lancia, nel 2025, sono stati deludenti e gran parte della responsabilità è del costo elevato della nuova Ypsilon. L’utilitaria, per quanto curata, è stata promossa sul mercato a una cifra fuori portata per la fascia media. A distanza di due anni dal lancio avrebbe già dovuto essere una best seller del car market green europeo ma la nuova serie della Ypsilon in salsa elettrica si è trasformata in un flop anche in Italia.

Creata per inaugurare una nuova fase di risorgimento necessario di un brand che, negli ultimi anni, si era tenuto a galla grazie alle vendite della precedente serie di Ypsilon, è stata caricata di responsabilità. Sul piano estetico la quarta gen è convincente, rappresentando un buon compromesso tra eleganza retrò ed elementi moderni. È costruita sulla piattaforma CMP/eCMP, condividendo diverse parti con la Peugeot 208 e l’Opel Corsa. Il design Pu+Ra (‘Pu+Ra’ è una combinazione di ‘puro’ e ‘radicale’) e il nuovo logo del marchio però hanno convinto pochissimi progressisti green.

Sconto record di 12.950 euro

Solo per il mese di aprile 2026, Lancia ha deciso di lanciare un’offerta sulla nuova Ypsilon full electric che prevede un maxi sconto di quasi 13.000 euro. La promo è valida sulle vetture in pronta consegna. Con il finanziamento si potrà comprare con rate da 149 euro a fronte di un anticipo pari a 4.689 euro. La vettura dispone di un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh che può essere ricaricata in corrente continua fino a una potenza di 100 kW.

L’autonomia secondo il ciclo WLTP è di 425 km, ideale per spostamenti urbani. Scatta da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 150 km/h. La fascia nera nel frontale integra le sottili luci diurne a “T” e i fanali tondi sono un tocco di classe. Ottime anche le finiture, che sono curate anche se i pannelli porta posteriori sono in plastica rigida e hanno tasche piccole. La dotazione tecnologica, con due schermi di 10,25” per quadro strumenti e sistema multimediale, è completa.

Offerta da cogliere al volo

Lo sconto Lancia è pari a 12.950 euro. Di conseguenza, Lancia Ypsilon elettrica si può acquistare a partire da 21.950 euro nell’allestimento base. L’allestimento LX è quello più ricco e con lo sconto viene a costare 24.950 euro e con finanziamento con rate da 149 euro, l’anticipo cresce a 6.501 euro. Lo schema del finanziamento è il seguente per la versione base della full electric torinese: