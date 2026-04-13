Lancia Corse torna a ruggire: primo trionfo nel Mondiale Rally WRC2

Weekend memorabile per Lancia, tornata sul gradino più alto del podio in una gara valida per il WRC2. Un successo, firmato Yohan Rossel con Arnaud Dunand, che significa molto in una fase difficile sul mercato per il costruttore appartenente alla famiglia Stellantis. Nel round in Croazia, grazie a 6 scratch nelle prime due giornate di gara, Rossel è riuscito a mettere alla frusta il bolide del marchio italiano che ha fatto la differenza rispetto a tutti gli altri equipaggi in 20 prove speciali difficili e molto tecniche.

Un appuntamento atteso che ha visto il driver francese vincere con 38,8 secondi su suo fratello Léo, mentre sul terzo gradino del podio, hanno concluso Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov, in grado di ottenere sette scratch nel rally croato. Lo scratch nel gergo tecnico indica il miglior tempo assoluto ottenuto in una specifica prova speciale. Gryazin, dopo un problema nella PS14, ha dovuto recuperare terreno e, nelle quattro prove della domenica, è riuscito a non sbagliare nulla, rimontando sino al podio.

La scalata decisiva

Per Lancia è iniziato un percorso di rinascita con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Una vettura che sta provando a riportare il marchio ai fasti del passato. Sui 300 chilometri balcanici l’auto italiana ha dimostrato tutte le sue doti, conquistando 13 scratch su 20 prove speciali totali. Ricordiamo che Lancia Corse HF è in testa alla graduatoria Team in WRC 2 con 84 punti e con il successo in Croazia Yohan Rossel è balzato al terzo posto nella classifica piloti, mentre Gryazin si trova in quinta posizione. Tra due settimane al Rally delle Isole Canarie Rally di Spagna il team continuerà il suo percorso mondiale con un boost extra.

Didier Clément, team principal di Lancia Corse HF, ha annunciato: “Dopo un Rally di Monte Carlo estremamente incoraggiante, in cui i piloti Yohan Rossel e Nikolay Gryazin hanno dimostrato il loro passo e l’efficacia della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, entrambi gli equipaggi sono riusciti, questo fine settimana, a evitare le insidie e a ottenere un risultato eccezionale. La vittoria di Yohan Rossel e Arnaud Dunand, con lo splendido terzo posto di Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, dimostrano che, in termini di prestazioni, una doppietta era alla portata. Purtroppo, un piccolo problema tecnico, rapidamente risolto, ha fatto scivolare Nikolay sul terzo gradino del podio, ma in ogni caso il passo c’è e l’affidabilità pure. Questo lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, con il Rally delle Isole Canarie in programma tra meno di due settimane. Siamo orgogliosi dei nostri due equipaggi.”

Successo in grande stile

Yohan Rossel, driver ufficiale WRC2 Lancia Corse HF, ha dichiarato: “E’ stato un bellissimo rally. Per noi e per il team. Sapevamo che le ambizioni di Lancia, quest’anno, erano quelle di tornare al meglio nel mondiale WRC. Dopo Monte Carlo è stato un po’ difficile per me perché non era il risultato che mi sarei aspettato, ma in questo secondo appuntamento in Croazia, tutto è stato perfetto, dalla scelta delle gomme, agli assetti. Era sempre tutto sotto controllo. Sono contento per il team, per me e per i fan di Lancia”.

Il reparto corse della Lancia è nato nel 1951 da Gianni Lancia, figlio del fondatore del marchio Vincenzo. Dopo i fasti degli anni ’80 con la Delta, nel 2026 la squadra è iscritta al World Rally Championship-2 come Lancia Corse HF. Dopo decenni è tornata a fare la differenza, dando un primo segnale di risorgimento sullo sterrato.