Lancia Corse HF torna in Europa con un progetto interamente italiano

Lancia Corse HF torna in Europa. E lo fa con un progetto tutto italiano, costruito insieme ad ACI e ACI Sport, con piloti italiani, un team italiano e una licenza tricolore. Dopo il debutto nel WRC2 al Rally di Montecarlo (impreziosito con la vittoria assoluta nel SuperSunday con la Ypsilon Rally2 HF Integrale) il marchio ha ufficializzato il programma per il Campionato Europeo FIA ERC 2026.

I team per il ritorno nel FIA ERC

Saranno tre le Ypsilon schierate con i colori ufficiali di Lancia Corse HF. E ognuna sarà affidata a tre equipaggi di alto profilo. Nella top class del FIA ERC, Andrea Mabellini e Virginia Lenzi difenderanno i colori del marchio al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale. Mabellini, campione italiano nella categoria a due ruote motrici e vicecampione europeo ERC4, corre stabilmente nel campionato continentale dal 2020 e da tre stagioni è protagonista su una vettura Rally2. Lenzi porta con sé l’esperienza di una stagione 2025 chiusa al terzo posto in campionato, con podi al Barum Rally e al Rally Roma Capitale.

Nello Junior ERC, riservato alle vetture a due ruote motrici, le Ypsilon Rally4 HF saranno affidate a Francesco Dei Ceci, navigato da Danilo Fappani, e a Davide Pesavento. Dei Ceci, pilota di Cassino di soli 21 anni, è vicecampione italiano Junior 2024 e ha già esperienza nel FIA Junior ERC. Pesavento arriva invece dal Trofeo Lancia 2025, dove ha chiuso al secondo posto, raccogliendo il premio che gli apre le porte del programma ufficiale in sostituzione di Gianandrea Pisani. Il supporto tecnico è affidato al team F.P.F. di Michele Fabbri.

I prossimi step

“Il rally è per noi una piattaforma di sviluppo tecnologico e di valorizzazione dei giovani talenti italiani”, ha dichiarato Roberta Zerbi, CEO di Lancia. Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse, ha aggiunto che l’obiettivo è competere ai massimi livelli europei, con la consapevolezza che la sfida non sarà semplice.

Lancia conserva una storia fatta di modelli diventati un riferimento del motorsport. La tradizione che ha accompagnato vetture come la Delta, la Stratos e la 037 rimane un patrimonio ancora riconosciuto. Lancia considera questa eredità un punto di partenza per una nuova fase, sostenuta anche dal lavoro portato avanti con la Nuova Ypsilon e con i futuri modelli della gamma.

Il calendario prevede sette round. Si parte il 17 aprile con il Rally Sierra Morena in Spagna, seguito dal Rally di Scandinavia (a maggio), primo appuntamento dello Junior ERC. La stagione proseguirà poi con il Rally Roma Capitale (a luglio), il Rally di Polonia, il Barum Rally (ad agosto) e il Rali Ceredigion (a settembre). Il gran finale sarà il 23 ottobre in Portogallo.