Lancia Ypsilon: debutta il Turbo 100 benzina con cambio manuale

Una presentazione in pieno stile Lancia e alla vigilia della Design Week nel cuore di Milano. Si rilancia così la nuova Ypsilon che porta al debutto la nuova motorizzazione Turbo 100. Lanciata nel 2024 in versione 100% elettrica e successivamente affiancata dalla cugina ibrida oggi Lancia vuole allargare l’offerta segnando un passaggio importante nella strategia di rilancio del marchio italiano. Non si tratta semplicemente dell’introduzione di una nuova motorizzazione, bensì di una scelta precisa. Riportare al centro il piacere della guida “analogica” in un mercato sempre più orientato all’automazione.

E il tutto nasce da uno studio ben preciso della clientela Ypsilon. Dove gli automobilisti cercano ancora qualcosa di molto concreto. Ed ora Ypsilon si propone con tre motori e tre allestimenti. Una lineup decisamente completa.

Il ritorno del benzina manuale

Lancia compie così a tutti gli effetti una scelta che va un po’ controcorrente introducendo un motore turbo benzina abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei marce. Sotto il cofano? Un tre cilindri turbo da 1.2 litri capace di erogare 101 CV e 205 Nm di coppia già a bassi regimi, garantendo una guida fluida ma reattiva. Le prestazioni parlano di uno 0-100 km/h in circa 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. Valori perfettamente coerenti con il segmento urbano ma adatti anche a un utilizzo extraurbano.

E con questo nuovo powertrain, con l’adozione del ciclo Miller e dell’iniezione ad alta pressione, Lancia dimostra come anche un motore termico possa essere moderno ed efficiente, mantenendo consumi ed emissioni sotto controllo senza sacrificare il piacere di guida (consumo di carburante: 5,4-5,2 l/100km – emissioni di CO2: 121-119 g/km.).

Eleganza italiana con un’anima pratica

Esteticamente, la Ypsilon Turbo 100 resta fedele al nuovo linguaggio stilistico “Pu+Ra” introdotto con la quarta generazione, caratterizzato da linee pulite, dettagli luminosi distintivi e un’identità fortemente italiana.

La vera novità si trova però all’interno. Con l’arrivo appunto del cambio manuale. Un cambiamento che di fatto ha portato a una revisione del tunnel centrale, dove scompare il caratteristico “tavolino” multifunzione per lasciare spazio a un vano portaoggetti più tradizionale e funzionale. Rimangono comunque gli elementi distintivi della nuova Ypsilon, come il sistema di infotainment S.A.L.A., che integra funzioni di audio, clima e illuminazione in un’unica interfaccia intelligente.

Gli allestimenti disponibili, Ypsilon, LX e HF Line, permettono di spaziare da un’impostazione più essenziale a una più elegante o sportiva. Ma sempre sempre un posizionamento premium nel segmento delle city car.

La Ypsilon più accessibile

Uno degli aspetti più interessanti della Turbo 100 è il suo posizionamento economico. Il prezzo di listino a partire da circa 22.200 euro. Tuttavia, è l’offerta di lancio a rendere l’operazione particolarmente aggressiva. Attraverso il finanziamento con Stellantis Financial Services, il prezzo promozionale scende a 15.950 euro (oltre oneri finanziari), con una soluzione che prevede 36 rate da 99 euro al mese. Rispetto alle versioni ibride, questa variante si propone come alternativa più semplice e accessibile (3.000 euro in meno da prezzo base).

Il target quindi appare chiaro. Automobilisti che non vogliono rinunciare alla tradizione della guida manuale, ma desiderano comunque un’auto moderna, raffinata e coerente con il nuovo corso del marchio. In sostanza in un’epoca dominata dalla tecnologia, Lancia sceglie di ricordare che l’automobile può ancora essere un’esperienza personale… e dove i gesti contano.