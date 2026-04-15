Noleggio auto con Locauto: sconto del 10% con la nuova promo flash di aprile 2026

Locauto ha lanciato una nuova promo flash: fino al prossimo 19 aprile, infatti, è possibile ottenere il 10% di sconto sui noleggi auto programmati entro il prossimo 31 maggio. L’offerta in questione è accessibile direttamente tramite il sito ufficiale di Locauto, direttamente tramite il box qui di sotto.

Noleggio auto con Locauto: una promo da attivare al volo

Locauto è un vero e proprio punto di riferimento per il noleggio auto, garantendo l’accesso a numerose opzioni per mettersi alla guida del veicolo più adatto alle proprie necessità, con condizioni molto vantaggiose.

La promo descritta in precedenza è tanto semplice quanto vantaggiosa. Tutti gli utenti hanno la possibilità di sfruttare uno sconto del 10% sul canone del noleggio effettuando la prenotazione entro il 19 aprile, a condizione che il ritiro avvenga entro il successivo 31 maggio.

Per chi ha in programma un noleggio nel corso delle prossime settimane, quindi, questa promo è l’occasione giusta per accedere alle migliori condizioni possibili e risparmiare sulla spesa complessiva da sostenere.

Ricordiamo che Locauto propone anche diverse altre promozioni come, ad esempio, la possibilità di iscriversi (gratuitamente) al programma MyLocauto Friends che garantisce uno sconto fino al 20% sul noleggio in base al numero di noleggi effettuati nell’ultimo anno con la compagnia (raggiunti i 6 noleggi, è possibile ottenere lo sconto massimo).

Da segnalare anche le promo Locauto Young, per ottenere sconti dedicati ai neopatentati, e anche la possibilità di fruttare Deposito Cauzionale Zero, andando a noleggiare un’auto senza alcun blocco sulla carta di credito.

Per verificare subito le condizioni proposte da Locauto e prenotare un nuovo noleggio è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale, dove completare la prenotazione in pochi minuti. Come detto in precedenza, la promo in corso con lo sconto del 10% terminerà a breve.