Vespa Primavera e Sprint S 2026: novità all’avanguardia

Il nome Primavera nacque per l’omonimo modello presentato al salone del Motociclo nel 1967 e prodotto fino al 1982. Rappresentò un rinnovamento per la Vespa nel segno dell’eleganza e le nuove varianti, nel pieno rispetto della tradizione, puntano anche sulla tecnologia.

L’introduzione sul mercato delle versioni 2026 della Vespa Primavera e della Vespa Sprint ampliano le opzioni in gamma. Alcune novità sono create con l’obiettivo di affinare ulteriormente il design e i valori di sicurezza e comfort rappresentativi del brand italiano. La nascita di una nuova Vespa rappresenta sempre un momento speciale per i fan.

Un nuovo capitolo della storia

Dalla Primavera è stata ricavata la Vespa Sprint, un’evoluzione più sportiva e con un design unico. La Primavera ha rappresentato un successo planetario, grazie alla spiccata eleganza e guidabilità sui percorsi urbani ed extraurbani. La Vespa Primavera e la Vespa Sprint 2026, due dei modelli più popolari del brand di Pontedera, sono arrivate sul mercato in tempo per la bella stagione.

Le novità ruotano intorno alle funzionalità perfezionate e agli aggiornamenti che enfatizzano la modernità della linea con dei tocchi vintage. Le linee sono sinuose e impacchettano un mezzo con performance briose e che trasmette un ottimo feeling in sella. Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S esaltano il patrimonio genetico con una visione di modernità. Un progresso che fa rima con classe e comfort per gli spostamenti quotidiani. Tra gli accessori non mancano i nuovi parafanghi anteriori, posteriori e laterali, dal design rinnovato e ancora più slanciato.

Parola d’ordine comfort

I due nuovi modelli saranno scelti da clienti che non vogliono passare inosservati con un body interamente in acciaio. La Vespa Primavera e la Sprint S vantano nuovi cerchi da 12 pollici dal design inedito, dinamico e con cinque razze sdoppiate. La Vespa Sprint S è inoltre dotata di una griglia a cinque feritoie sulla carenatura sinistra, che rinnova il design richiamando lo stile dei modelli Vespa più sportivi.

Su tutte le versioni è tornato il gancio sotto il manubrio, ideale per trasportare una borsa o un piccolo bagaglio. Per la prima volta sulle Vespa 125 e 150 il classico freno a tamburo posteriore è stato sostituito da un disco in acciaio da 220 mm, azionato da una pinza a doppio pistoncino. Il nuovo sistema, abbinato al freno a disco anteriore e all’ABS, trasmette sicurezza. Tutte le versioni di Vespa Primavera e Vespa Sprint con cilindrata superiore a 50 cc hanno il sistema keyless.

La Vespa Primavera e la Vespa Sprint S sono disponibili sia con motore termico che con motore elettrico con batterie rimovibili. Le versioni a benzina sono disponibili con motori a 4 tempi di ultima generazione, con distribuzione a tre valvole e iniezione elettronica; i clienti possono optare tra cilindrate di 50, 125 e 150 cc. La versione Vespa Primavera Tech, in tutti gli allestimenti, conserva la strumentazione Tft full color da 5", uno dei dashboard più avanzati di sempre.

Vespa Primavera è proposta nelle colorazioni Bianco innocente, Nero convinto, Verde amabile, oltre a Blu energico e al nuovo Beige avvolgente per le sole versioni con motore termico, associate a finiture cromate. Vespa Primavera è disponibile anche nell’allestimento “S", con finiture e grafiche dedicate: Bianco innocente e il nuovo Giallo disinvolto. Vespa Sprint S è venduta in cinque colorazioni: Bianco innocente, Rosso coraggioso, Blu eclettico per le sole versioni con motorizzazione termica, e Nero convinto opaco e il nuovo Verde ribelle anche per le versioni full electric. Vespa Primavera Tech si può scegliere nelle colorazioni Blu Energico opaco e Grigio Ottimista opaco.