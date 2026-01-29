Vespa 946 Horse celebra l’anno del cavallo: un'edizione limitata da 12.000 euro

Vespa 946 Horse è una nuova edizione limitata della Lunar Collection, nata per celebrare la simbologia dell’anno del cavallo. Dopo il drago e il serpente, secondo l’oroscopo cinese, il 2026 è appunto l’anno del cavallo di fuoco. Nasce così una nuova edizione di Vespa 946, progettata con una particolare attenzione al design.

DOTAZIONI ESCLUSIVE

Si riconosce per la scelta del color baio, una gradazione di marrone che richiama il manto bruno del cavallo, con a contrasto finiture opache e lucide e dettagli dorati come il monogramma V impresso al centro di un ferro di cavallo che compare sotto la sella. Questo modello si caratterizza pure per la presenza di una sella in pelle che richiama quella da equitazione, realizzata artigianalmente, oltre a finiture in pelle che compaiono sui manubri e sugli specchietti retrovisori. Per queste edizione speciale della Vespa sono stati realizzati anche una serie di accessori dedicati tra cui una borsa posteriore in pelle e un casco jet con V dorata tridimensionale sulla parte posteriore.

SCHEDA TECNICA

Vespa 946 Horse adotta un motore monocilindrico di 125 cc raffreddato ad aria da 11 CV. La scheda tecnica prosegue con ruote da 12 pollici, ABS a doppio canale con sistema ASR e un impianto frenante con disco anteriore da 220 mm e posteriore da 220 mm. Il serbatoio del carburante è di 8 litri.

PREZZO

Questa nuova serie limitata si può già preordinare online direttamente dal sito Vespa e presso lo store “VESPA THE EMPTY SPACE” di Milano, dove questo modello sarà anche visionabile in esclusiva. Sempre nella sede di Milano sarà lanciata In Sella, la capsule di abbigliamento dedicata che si potrà acquistare anche online. Presso il concept store milanese sarà inoltre possibile scoprire in anteprima il casco Horse, che si potrà acquistare a partire dal 10 febbraio, in quantità limitate. Il prezzo dell’esclusiva Vespa 946 Horse? Come riportato sul sito ufficiale, si parte da 12.000 euro.