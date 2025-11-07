Nuova Vespa 80th, svelata la serie speciale che celebra gli 80 anni di un'icona

La Vespa è un’icona della storia italiana che nel tempo si è evoluta in oltre 160 modelli diversi. Nel 2026, la Vespa festeggia 80 anni (il brevetto fu depositato il 23 aprile 1946) e per questo Piaggio ha deciso di festeggiare questa speciale ricorrenza con una speciale serie celebrativa chiamata Vespa 80th. Disponibile per i modelli Primavera e GTS, questa edizione limitata recupera gli elementi stilistici delle origini per celebrare la storia di questa icona.

UN OMAGGIO ALLA STORIA DELLA VESPA

La serie speciale Vespa 80th si caratterizza per la scelta della colorazione Verde Pastello che riprende il codice colore delle primissime produzioni monocolore del modello di casa Piaggio, recuperato dagli archivi storici. L’azienda racconta che il linguaggio estetico della serie Vespa 80th riflette i valori di praticità e funzionalità che nell’immediato dopoguerra furono al centro del progetto di questa due ruote. Dunque, la tinta scelta per la carrozzeria si estende così anche a numerosi dettagli quali i profili dello scudo, il maniglione passeggero, gli specchi retrovisori, i blocchetti dei comandi e il leveraggio della sospensione anteriore. La carrozzeria ha finitura lucida, i dettagli invece una finitura satinata.

Altri dettagli tono su tono in verde più scuro della Vespa 80th caratterizzano sella (con cuciture in vista), inserti in gomma sulla pedana poggiapiedi, cover sul retroscudo e anche le manopole. Anche i cerchi sono verniciati in Verde Pastello e si caratterizzano per un design che reinterpreta la struttura chiusa in lamiera stampata dei cerchi ruota dell’epoca. Si tratta di un riferimento ai modelli del passato, a cominciare dalla Vespa 98 del 1946. Inoltre, i cerchi presentano la scritta “Est. 1946" e il canale con finitura diamantata.

La caratterizzazione di questa serie speciale realizzata da Piaggio continua con la griglia di raffreddamento sulla fiancata sinistra che richiama sempre le scelte stilistiche dei modelli del passato. Infine, sullo scudo, insieme al logo Vespa, è presente la targhetta celebrativa “80th", mentre sul retroscudo c’è il badge raffigurante il logo “80 years of Vespa Est. 1946". Ulteriori dettagli tra cui il prezzo saranno comunicati più avanti.