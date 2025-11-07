carVertical: come funziona il servizio che ti fa risparmiare migliaia di euro sull’acquisto dell’auto

Trattare l’acquisto di un’auto usata non è una cosa semplice. Non sempre ci si rivolge ad una concessionaria e molte volte capita di doversi interfacciare direttamente con un privato. Soprattutto in questo secondo caso crescono i rischi perché chi vende può non essere del tutto trasparente con noi e nasconderci alcune cose che possono pesare sul valore dell’auto. Non parliamo poi dei maggiori rischi di truffe. Macchine spacciate con un chilometraggio basso quando in realtà avevano percorso distanze ben superiori. Truffe che possono poi raggiungere il loro apice con auto all’apparenza perfette quando in realtà sotto nascondono diversi problemi causati magari da incidenti. Insomma, massima attenzione per ogni trattativa. Cosa fare per non farsi fregare? Fondamentale sapere il più possibile dell’auto usata che si vuole acquistare.

Certo, provarla e farla controllare da un meccanico di fiducia è sempre molto importante, ma prima ancora di capire se vale la pena investire tempo nella trattativa dobbiamo scoprire tutta la storia del veicolo. E come si fa? Online ci sono dei tool gratuiti che offrono l’accesso a qualche informazione dell’auto ma è molto poco. Ci si può quindi affidare a carVertical che fa qualcosa di molto importante e cioè indaga per noi e ci propone un report al cui interno troviamo tutto quanto si può scoprire sulla storia dell’auto che ci interessa. E quando diciamo tutto, è davvero tutto perché questo servizio permette di interrogare oltre 900 banche dati, comprese quelle della polizia, delle officine e delle assicurazioni. Attenzione, non solo quelle italiane perché carVertical accede anche a database esteri arrivando a scoprire davvero ogni segreto del veicolo che ci interessa valutare. Giorni o settimane per ottenere questo completo report? Assolutamente no, basta meno di un minuto.

COME OTTENERE IL REPORT?

Tutto parte dalla targa del veicolo o dal suo VIN. Una volta inserito, carVertical va ad interrogare oltre 900 database in Italia e all’estero per trovare tutte le informazioni. Quanto raccolto viene poi condensato all’interno di un report che arriva al cliente. Cosa troviamo esattamente? Davvero tante cose. Temiamo che il chilometraggio che ci viene fornito non sia corretto? Nessun problema, nel report ci viene indicato l’ultimo rilevamento ufficiale, magari in sede di revisione, e ci fa capire se ci possono essere delle irregolarità. Ci sono stati incidenti precedenti? Nel documento, carVertical include anche eventuali foto reali degli esterni, scattate magari proprio in occasione di una riparazione dovuta ad un incidente. In tale modo possiamo avere un’idea più precisa delle vere condizioni dell’auto.

Ovviamente c’è ancora molto altro. Per esempio viene indicato se ci sono state denunce di furto collegate a questa vettura. L’auto si trovava in zone dove si sono verificati eventi metereologici molto intensi che potrebbero averla danneggiata? Il report ce lo dice. Insomma, il documento ci offre queste e molte altre informazioni che consentono di ricostruire nei dettagli tutta la vita dell’auto da quando è uscita dalla linea di produzione. Addirittura ci offre lui una stima sul possibile valore di mercato, riportando il range di prezzo al quale sono vendute sul mercato auto simili.

COME RISPARMIARE NELLE TRATTATIVE?

Con in mano un report così completo ci possiamo sentire più sicuri nelle trattative. Innanzitutto possiamo capire immediatamente se dietro all’offerta di vendita c’è una qualche truffa. In secondo luogo conoscere la completa storia della vettura ci permette di approcciare nel migliore dei modi con il venditore, replicando alla sua offerta. Non ci ha detto davvero tutto? Possiamo sfruttare alcuni problemini emersi dal report per ottenere un prezzo migliore e magari sconti dall’importo importante, riportando l’auto ad un prezzo reale.

PREZZO

Quanto costa ottenere un report da carVertical? 29,99 euro ma scegliendo un pacchetto complessivo di 2 o 3 report, si risparmierà un po’ in quanto il costo unitario è più basso. Inoltre, se volete risparmiare ulteriormente, cliccando su questo link grazie all’offerta dedicata a HDmotori potrete ottenere uno sconto del 20%

…In collaborazione con carVertical