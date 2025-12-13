Queste sono le auto usate più affidabili. Dominio giapponese, male Tesla

Quando si sceglie un’auto nuova, uno degli aspetti da tenere in considerazione è quello dell’affidabilità. Lo è ancora di più se ci si rivolge al mercato dell’usato dato che nel tempo e con l’uso le vetture possono essere soggette a problemi. Quali sono le marche auto che danno meno problemi nel tempo? Prova a dircelo Consumer Reports, organizzazione no-profit americana, una delle fonti più affidabili per test e valutazioni indipendenti.

L’INDAGINE DI CONSUMER REPORTS

Con i prezzi delle nuove auto molto elevati, molti si rivolgono al mercato dell’usato. Per questo, Consumer Reports vuole fornire un’indicazione sull’affidabilità dei diversi marchi auto per aiutare nella scelta i consumatori ed evitare loro brutte sorprese. Attenzione, va detto che l’indagine riguarda il mercato americano ma è comunque molto significativa dato che per stilare la classifica sono state prese in considerazione le risposte degli scritti di un campione complessivo di oltre 140.000 veicoli. Inoltre, per questa analisi, si sono concentrati sui problemi segnalati sulle auto degli anni di produzione dal 2016 al 2021. Dunque, parliamo di auto che hanno dai 5 ai 10 anni di età.

DOMINANO I MARCHI GIAPPONESI E TESLA…

I risultati? nella classifica dei 26 marchi analizzati, dominano le case automobilistiche giapponesi. Lexus e Toyota sono in cima alla classifica con un netto vantaggio su Mazda, al terzo posto. Tutti e tre i marchi hanno costantemente ottenuto valutazioni di affidabilità nella media o superiori nel corso degli anni. Honda e Acura completano la top 5 di questa particolare classifica. E i marchi europei? Il primo è BMW in sesta posizione assoluta. Troviamo poi Audi al nono posto. Sul fronte opposto, Ram, Jeep e Tesla sono i meno affidabili per le auto usate. Su Tesla, però, Consumer Reports spende alcune parole per inquadrare meglio il risultato ottenuto.

Come detto prima, le auto valutate hanno tra i 5 e i 10 anni. Stiamo quindi parlando delle vecchie generazioni delle auto elettriche dell’azienda di Elon Musk. L’associazione ricorda come Tesla abbia affrontato diversi problemi alcuni anni fa quando introdusse nuovi modelli ed aumentò la produzione. Tuttavia, da allora la casa automobilistica americana ha compiuto passi da gigante e i suoi ultimi modelli hanno dimostrato un’affidabilità superiore alla media, posizionandosi nella top 10 della classifica di affidabilità di Consumer Reports per le auto nuove.

LA CLASSIFICA, L’AFFIDABILITÀ DELLE AUTO USATE PER MARCA

Ecco la classifica di Consumer Reports.