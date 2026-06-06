Comprare un’auto usata prima delle vacanze: come evitare le truffe

L’estate si avvicina e con essa la voglia di vacanze. Ma nel 2026 organizzare un viaggio vuol dire tenere in considerazione tensioni geopolitiche, rincari generalizzati e possibili voli cancellati per scarsa disponibilità di carburante per l’aviazione. In questo contesto, l’auto torna a essere la scelta più rassicurante, soprattutto per chi desidera viaggiare su tratte equivalenti a un volo di corto o medio raggio, cioè principalmente in Italia e in Europa. L’auto, inoltre, offre maggiore flessibilità, la possibilità di organizzare l’itinerario in completa autonomia e anche un vantaggio di costo se si viaggia con tutta la famiglia.

Se non si è già in possesso di una vettura comoda per affrontare un lungo viaggio, l’inizio delle ferie può essere l’occasione per cambiare auto. Dato che il mercato del nuovo ha raggiunto prezzi elevati, molti italiani scelgono di acquistare vetture usate in vista delle vacanze. Ma attenzione: proprio in questo periodo, in cui la domanda cresce, è più alto il rischio di truffe. Ecco, quindi, alcuni consigli per fare un acquisto sicuro e quali sono le tipologie di truffe più comuni quando si compra un’auto usata.

Le raccomandazioni

Complice la fretta di concludere l’acquisto prima delle vacanze, molti acquirenti potrebbero fare una scelta d’istinto. Proprio questa situazione può rivelarsi molto rischiosa, come conferma Marco Arban, Direttore del Business Development Europa di CARFAX:

L’acquisto di un’auto usata richiede sempre attenzione, ma ci sono momenti dell’anno in cui il rischio aumenta: prima delle vacanze, ad esempio, il desiderio di trovare rapidamente una vettura affidabile può portare a decisioni affrettate. Il prezzo conveniente o la promessa di una trattativa veloce non devono mai sostituire le verifiche. Controllare la storia del veicolo, confrontare documenti, chilometraggio e informazioni disponibili è il primo passo per partire davvero tranquilli.

La trasparenza e la tracciabilità sono i veri alleati per concludere l’acquisto di un’auto usata in modo sicuro. Tra i consigli e le raccomandazioni c’è quella di non versare anticipi senza aver prima visto il veicolo, di effettuare sempre un test drive e di richiedere al venditore un report storico completo. Investire il giusto tempo per fare verifiche su passaggi di proprietà e sinistri passati è l’unico modo per evitare brutte (e costose) sorprese.

Le truffe più comuni

Per proteggere i consumatori e promuovere un mercato dell’usato più equo, CARFAX ha analizzato la situazione e ha evidenziato le cinque truffe più comuni in Italia: