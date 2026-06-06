BFGoodrich All-Terrain T/A KO3: il nuovo riferimento per il 4x4 senza compromessi

Il nuovo BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 raccoglie l’eredità della serie KO2 – diventata negli ultimi anni uno standard di riferimento per appassionati e viaggiatori overland – ridefinendo il concetto stesso di pneumatico all-terrain, migliorando ulteriormente robustezza, durata e capacità di adattamento.

L’arrivo del KO3 consolida una gamma 4×4 già estremamente articolata. BFGoodrich continua infatti a presidiare ogni segmento dell’utilizzo off-road: dal Trail-Terrain, pensato per chi percorre prevalentemente asfalto senza rinunciare a qualche escursione fuori dai percorsi battuti, fino al Mud-Terrain T/A KM3, pneumatico specialistico sviluppato per affrontare le condizioni più estreme. In mezzo si colloca il nuovo KO3, destinato a diventare il punto di equilibrio ideale tra comfort stradale e prestazioni in fuoristrada.

Un mercato che cambia, un pneumatico che evolve

Il debutto del KO3 arriva in un momento particolarmente interessante per il settore europeo del 4×4. Il parco circolante continua a invecchiare e molti proprietari scelgono di mantenere i propri veicoli più a lungo, investendo in componenti capaci di migliorarne affidabilità e versatilità. Parallelamente cresce la cultura dell’avventura, del viaggio e dell’outdoor, fenomeno che ha contribuito alla diffusione dell’overlanding e delle vacanze itineranti. Il risultato è una nuova categoria di utilizzatori che richiede pneumatici capaci di affrontare il tragitto quotidiano casa-lavoro con la stessa efficacia con cui affrontano piste sterrate, sentieri montani o lunghi viaggi in territori remoti. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze che BFGoodrich ha sviluppato il nuovo All-Terrain T/A KO3, un prodotto progettato per offrire prestazioni equilibrate in ogni contesto d’impiego.

Più resistente, più performante

L’obiettivo principale degli ingegneri BFGoodrich è stato quello di migliorare le qualità che hanno reso celebre il KO2. I numeri dichiarati evidenziano un salto generazionale significativo. Rispetto al modello precedente, il nuovo KO3 offre:

+15% di resistenza all’usura;

+20% di resistenza contro tagli e strappi;

migliori prestazioni sulla neve, certificate dalla marcatura invernale 3PMSF.

Si tratta di miglioramenti concreti che rispondono direttamente alle esigenze degli utilizzatori più esigenti, soprattutto di chi percorre migliaia di chilometri ogni anno alternando asfalto, sterrati e terreni particolarmente impegnativi.

Tecnologia derivata dalle competizioni

Come spesso accade nel mondo BFGoodrich, gran parte delle innovazioni nasce dall’esperienza maturata nelle competizioni off-road. Eventi iconici come la Baja rappresentano da sempre un laboratorio tecnico fondamentale per lo sviluppo dei prodotti destinati alla produzione di serie. Tra le principali soluzioni adottate sul KO3 troviamo la tecnologia CoreGard, progettata per rinforzare il fianco del pneumatico e proteggere una delle aree più vulnerabili durante la guida in fuoristrada. Rocce affilate, gradini naturali e ostacoli improvvisi possono infatti generare danni importanti proprio nella zona laterale della gomma. A questa si aggiunge una nuova mescola specifica all-terrain, studiata per incrementare la durata chilometrica e mantenere elevate prestazioni nel tempo anche dopo migliaia di chilometri di utilizzo. Particolarmente interessante è inoltre l’impiego di lamelle 3D autobloccanti che contribuiscono a migliorare la stabilità del battistrada, favorendo un’usura più uniforme e mantenendo costante il livello di aderenza.

Un battistrada riprogettato per affrontare ogni terreno

L’evoluzione del KO3 passa anche attraverso un disegno del battistrada completamente rivisto. Gli elementi interconnessi migliorano la distribuzione delle forze durante la marcia e aumentano la precisione di guida su strada. Le spalle rinforzate incrementano la capacità di trazione sui terreni più difficili, mentre i canali e i sistemi di espulsione consentono di eliminare efficacemente fango, ghiaia e neve, preservando la capacità di grip anche nelle situazioni più impegnative. L’obiettivo è chiaro: garantire prestazioni elevate indipendentemente dal tipo di superficie, riducendo il compromesso che storicamente caratterizza molti pneumatici all-terrain.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Nel segmento off-road l’estetica rappresenta un elemento sempre più importante. BFGoodrich lo sa bene e ha lavorato anche sull’identità visiva del nuovo KO3. Le marcature sul fianco risultano più leggibili e aggressive, mentre il nuovo logo Baja Champion sottolinea il forte legame del marchio con il mondo delle competizioni desertiche e del motorsport off-road internazionale. Dettagli che contribuiscono a rafforzare il carattere del pneumatico e che verranno particolarmente apprezzati dai proprietari di pick-up, fuoristrada preparati e veicoli destinati all’overlanding.

Disponibilità e posizionamento

Il nuovo pneumatico All-Terrain T/A KO3 è disponibile con una gamma di misure particolarmente ampia, pensata per coprire la maggior parte dei 4×4 e dei pick-up attualmente in circolazione sul mercato europeo. BFGoodrich sostituisce così uno dei prodotti più iconici della propria storia con l’intenzione dichiarata di fissare un nuovo benchmark nel segmento all-terrain per chi cerca affidabilità, resistenza e versatilità senza compromessi.