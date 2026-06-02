Le auto più vendute in Italia a maggio 2026: la classifica completa

Il trend positivo per il car market italiano non sembra destinato a fermarsi, registrando una crescita del 7,64% rispetto a maggio 2025. Dopo l’incremento di aprile, lo scorso mese ha invogliato gli italiani a cambiare auto. Negli ultimi 31 giorni, secondo le elaborazioni Unrae, le auto elettriche hanno marcato un boom dell’86,2%, mentre le ibride plug-in hanno avuto un progresso del 71%.

Le immatricolazioni hanno raggiunto quota 797.843, in crescita del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non siamo ancora a livelli degli anni pre-pandemia, ma il gap si è ridotto rispetto al 2019, passando dal -9,9% di aprile al -12,8% di maggio. Un segnale positivo in una fase di grande crisi economica nel Belpaese a causa di una inflazione galoppante e stipendi non in linea con le aspettative.

Le 10 vetture più vendute in Italia

Partiamo dalla posizione numero 10 con la Toyota Aygo X. La nuova citycar giapponese equipaggia un powertrain full hybrid che è tra i più apprezzati al mondo. La Casa giapponese a maggio ha venduto 2.814 unità. Al nono posto si è inserita la FIAT Grande Panda con 2.974 nuove immatricolazioni. Le aspettative erano ben diverse alla vigilia, ma il crossover della Casa torinese lentamente inizia a diffondersi sulle strade italiane. All’ottavo posto c’è ancora il marchio delle Tre ellissi che ha piazzato 3.319 Toyota Yaris Cross. Settimo posto per la Citroën C3, disponibile con motorizzazioni termiche, mild hybrid e full electric. Al sesto posto si erge l’intramontabile Peugeot 208 con 3.728 vetture immatricolate.

La top 5 si apre con BYD Atto 2 con 3.818 nuove targhe di questo modello che sta diventando sempre più popolare alle nostre latitudini. Con 4.004 al quarto posto c’è la Jeep Avenger che a breve sarà rinnovata, ma che continua a fare la differenza. Il SUV della Casa americana è venduto con powertrain benzina, mild hybrid (anche 4xe a trazione integrale) e full electric. Medaglia di bronzo per un altro modello cinese che sta spopolando in Italia: Leapmotor T03. L’utilitaria ha introdotto 4.250 esemplari (19.097 da inizio anno, al quarto posto in classifica generale).

La seconda auto più venduta in Italia è la Dacia Sandero. A maggio sono state vendute 4.404 unità, mentre nella graduatoria generale da inizio anno la Sandero occupa il quinto posto. Per distacco al primo posto c’è la FIAT Pandina. Negli ultimi 30 giorni sono state vendute 8.695 utilitarie torinesi, più del doppio rispetto alla concorrenza di Dacia Sandero e di Leapmotor T03. Il successo della Pandina è inarrestabile, unendo affidabilità ed efficienza al giusto prezzo.

La classifica delle top 50

Al primo posto c’è sempre il Gruppo Stellantis, che a maggio ha immatricolato 43.498 veicoli, per un incremento del 10,05% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. A trainare la crescita sono Fiat (+27,33%), Opel (+0,5%) e soprattutto Leapmotor, passata da 346 a 4.765 immatricolazioni. Secondo posto per Volkswagen con 24.722 (+4,06%). Bene anche il Gruppo Renault (+3,98% e 16.273 immatricolazioni): soprattutto con Alpine (+28,58%) e Dacia (+18,63%). Di seguito la graduatoria delle vetture più vendute in Italia, dall’undicesima alla cinquantesima posizione: