Stellantis, investimenti da 60 miliardi: cosa accadrà a Fiat, Alfa Romeo e Lancia

Stellantis, dopo una lunga attesa, ha presentato FaSTLAne 2030, un ambizioso piano strategico quinquennale sostenuto da un investimento complessivo di 60 miliardi di euro volto ad accelerare la crescita e la redditività di tutto il Gruppo. Dunque, cerchiamo di capire come verrà gestito un portafoglio di marchi che vanta ben 14 realtà distinte e in cosa verteranno questi ingenti sforzi economici.

La gestione dei marchi

Uno dei punti cardine di FaSTLAne 2030 è la riorganizzazione del portafoglio marchi, finalizzata a evitare doppioni e a massimizzare i rendimenti di ognuno. Per questa ragione è stata sviluppata una sorte di piramide con delle gerarchie rigide. La suddivisione è articolata in questa maniera:

quattro marchi globali: Jeep, Ram, Peugeot e FIAT sono stati identificati come i brand con maggiore potenzialità di redditività grazie alla loro diffusa capillarità in ogni angolo del globo. A questi quattro, insieme alla business unit dei veicoli commerciali Pro One , sarà destinato il 70% degli investimenti totali del piano per marchi e prodotti;

sono stati identificati come i brand con maggiore potenzialità di redditività grazie alla loro diffusa capillarità in ogni angolo del globo. A questi quattro, insieme alla business unit dei veicoli commerciali , sarà destinato il totali del piano per marchi e prodotti; cinque marchi regionali: Chrysler, Dodge, Citroën, Opel e Alfa Romeo manterranno la loro importanza nei rispettivi mercati di riferimento, beneficiando degli asset globali del gruppo per accrescere la propria distintività;

e manterranno la loro importanza nei rispettivi mercati di riferimento, beneficiando degli asset globali del gruppo per accrescere la propria distintività; marchi specializzati: DS Automobiles e Lancia assumono il ruolo di brand specializzati e saranno gestiti operativamente rispettivamente da Citroën e Fiat;

e assumono il ruolo di brand specializzati e saranno gestiti operativamente rispettivamente da Citroën e Fiat; un unico marchio di lusso: Maserati continuerà a occupare la vetta della piramide come brand di lusso, con una roadmap specifica e l’arrivo di due nuovi modelli nel segmento E, i cui dettagli saranno svelati a Modena il prossimo dicembre.

Complessivamente, Stellantis prevede oltre 60 lanci di nuovi veicoli e 50 aggiornamenti significativi entro il 2030, coprendo tutte le motorizzazioni, inclusi 29 veicoli elettrici a batteria (BEV).

La piattaforma STLA One

L’innovazione rappresenta il secondo grande motore del piano, con 24 miliardi di euro (il 40% degli investimenti totali) dedicati a piattaforme, powertrain e tecnologie globali. La novità più significativa è il lancio, previsto per il 2027, di STLA One, un’architettura globale modulare progettata per riunire cinque diverse piattaforme in un’unica architettura scalabile.

STLA One coprirà i segmenti B, C e D, e servirà a raggiungere un’efficienza dei costi del 20% grazie alla sua modularità. Questa base è progettata per supportare oltre 30 modelli differenti, con l’obiettivo di superare le 2 milioni di unità entro il 2035. Inoltre, STLA One integrerà per la prima volta tre tecnologie reputate chiave e sviluppate internamente, che sono:

STLA Brain (architettura software);

(architettura software); STLA SmartCockpit (interfaccia di interazione);

(interfaccia di interazione); STLA AutoDrive (guida autonoma).

Entro il 2030, Stellantis punta a realizzare il 50% dei volumi annuali globali su sole tre piattaforme per il globo, con un riutilizzo dei componenti fino al 70%.

Powertrain multi-energia

Il colosso franco-italo-americano ribadisce il suo approccio multi-energia, offrendo flessibilità tra motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche per adattarsi alle diverse esigenze regionali. Sul fronte delle batterie, la strategia si concentra sull’accessibilità e sull’efficienza attraverso l’uso di batterie LFP (litio-ferro-fosfato) e l’integrazione cell-to-body, che riduce costi, peso e complessità strutturale. La piattaforma STLA One sarà inoltre compatibile con la tecnologia a 800 volt, garantendo tempi di ricarica estremamente competitivi.

Partnership strategiche

Il piano FaSTLAne 2030 fa leva su partnership “win-win” per accelerare il time-to-market e accedere a nuovi mercati. Tra le collaborazioni più significative figurano quella con Leapmotor (di cui Stellantis detiene il 51%) per la distribuzione globale e la produzione in Spagna, la joint venture con Dongfeng per il mercato cinese ed europeo, e possibili sinergie con Jaguar Land Rover (JLR) negli Stati Uniti.

Infine, Stellantis punta all’eccellenza anche nella riduzione dei tempi di realizzazione di un veicolo partendo da un foglio bianco: il time-to-market dei prodotti passerà da 40 a 24 mesi. Attraverso il “Value Creation Program” (VCP), l’azienda mira a generare una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028, ottimizzando al contempo l’impronta industriale globale per aumentare l’utilizzo degli impianti fino all’80% entro il 2030.