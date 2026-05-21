Denza N9 Flash Charging Edition, il plug-in che si ricarica in 9 minuti

Nel segmento dei grandi SUV di lusso cinesi, la velocità di ricarica è diventata il nuovo valore di riferimento. E l’elemento su cui i vari marchi si sfidano. Denza, marchio premium di BYD, ha lanciato ufficialmente in Cina la N9 Flash Charging Edition. Cos’ha di particolare? È una versione aggiornata del maxi SUV ibrido plug-in a sei posti che punta su batteria di seconda generazione e ricarica ultraveloce come elementi distintivi rispetto alla versione standard.

Blade Battery 2.0 e Flash Charging

Il cuore dell’aggiornamento è la Blade Battery 2.0 da 75,3 kWh, quasi il doppio rispetto ai 47 kWh della N9 standard. Il risultato è un’autonomia elettrica dichiarata di 420 km (nel ciclo CLTC), contro i 230 km della versione precedente. Abbinando la batteria al pieno di benzina del motore 2.0 turbo, l’autonomia totale sale a 1.520 km. La ricarica Flash Charging porta la batteria dal 10 al 70% in 5 minuti, e dal 10 al 97% in soli 9 minuti (anche a -30°C con un aumento di soli 3 minuti rispetto alle condizioni ottimali).

Prestazioni e tecnologia

Il powertrain combina il motore termico da 152 kW con tre motori elettrici per una potenza complessiva di 680 kW (925 CV) e 1.035 Nm di coppia. Caratteristiche che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Sul fronte del telaio, la N9 Flash Charging Edition monta il sistema DiSus-A con sospensioni pneumatiche e la tecnologia e3 che permette la sterzata integrale e la cosiddetta “camminata da granchio”, ovvero i movimenti diagonali utili nelle manovre strette. Di serie il pacchetto ADAS God’s Eye 5.0.

Gli interni si confermano in linea con il posizionamento premium del modello con schermo centrale da 17,3”, due display da 13,2” per guidatore e passeggero, head-up display da 50” e doppia piastra di ricarica wireless sulla console centrale.

Prezzi e obiettivi

La N9 Flash Charging Edition è ordinabile in Cina a partire da 409.800 yuan (circa 51.900 euro al cambio attuale). Va anche contestualizzato l’annuncio di Denza. La N9 Flash Charging Edition, infatti, arriva in un momento difficile per Denza in Cina. Le vendite mensili sono scese sotto le 1.000 unità nei primi mesi del 2026, in calo drastico rispetto al picco di oltre 5.000 unità raggiunto ad aprile dell’anno scorso.