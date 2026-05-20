La Ferrari speciale di Felipe Massa finisce all’asta: stima vertiginosa

Felipe Massa rievoca ricordi molto dolci per i tifosi della Ferrari, nonostante non sia riuscito nell’impresa di vincere il titolo mondiale nel 2008, battuto all’ultimo respiro da Lewis Hamilton, attuale driver della Rossa. Il nativo di San Paolo, di origini familiari pugliesi, venne omaggiato dalla Casa modenese con un modello molto speciale, presentato ufficialmente il 5 marzo 2013 al salone dell’automobile di Ginevra. LaFerrari, erede della Enzo, è tra le hypercar più esclusive al mondo.

Incorporava soluzioni tecniche presenti in F1, tra cui il sistema HY-KERS, che garantiva la possibilità di recuperare energia in frenata e in curva da sfruttare poi per avere più potenza motore. Felipe Massa rientrò nella lista dei 499 eletti autorizzati a comprare una LaFerrari. L’esemplare, appartenuto al nativo di San Paolo dal 2014 al 2021, è pronto a cambiare proprietario attraverso un’asta organizzata dagli specialisti di RM Sotheby’s.

La stima dell’hypercar ibrida

Con un colore nero che incute timore, l’unità si fa notare per i dettagli rossi e linee avveniristiche che risultano attuali a distanza di oltre 10 anni. La valutazione del modello oscilla tra i 4,5 e i 6 milioni di euro. Una cifra astronomica che, data l’appartenenza storica a Felipe Massa, potrebbe anche salire. Determinati modelli sono destinati a valorizzarsi nel tempo e rappresentano sempre un investimento sicuro per i collezionisti.

La livrea Nero profondo, impreziosita da pinstripes in Rosso Corsa che corrono sullo splitter anteriore, sulle minigonne e sul diffusore sono un feticismo per pochi. Chi metterà le mani su questo esemplare troverà nell’abitacolo anche una placca con la scritta “Grazie Felipe”, firmata da Luca di Montezemolo, mentre il cruscotto in fibra di carbonio vanta l’autografo dello stesso pilota brasiliano. Un’opera d’arte che ha affrontato poco meno di 4.000 chilometri e vanta condizioni da vetrina. Il motore della Ferrari LaFerrari unisce un V12 aspirato da 800 CV con un sistema elettrico HY-KERS da 163 CV. Insieme sprigionano 963 CV e 900 Nm di coppia, offrendo uno scatto da 0 a 200 km/h in 6,9 secondi e oltre 350 km/h di velocità massima.

Infrangerà il record?

Dal 2021 l’esemplare che apparteneva a Massa si trova in Danimarca nell’unico centro Ferrari autorizzato del Paese per conto di un collezionista locale. LaFerrari di Felipe potrebbe battere il primato di Jason Kay. La LaFerrari “Signal Green” del cantante dei Jamiroquai è stata venduta per 5,8 milioni di dollari, pur avendo percorso oltre 11.000 chilometri. La firma lasciata da Massa potrebbe spingere il modello dark oltre barriera dei 6 milioni.

Nel corso della sua lunghissima carriera in Formula 1 Felipe ha corso per Sauber, Ferrari e Williams. Ha celebrato 11 trionfi, 16 pole position ed è salito 41 volte sul podio, contribuendo al titolo costruttori conquistato dalla Scuderia Ferrari nel 2008. Avrebbe meritato di coronare il sogno di salire sul tetto del mondo, avendo preso parte, dopo Michael Schumacher, Charles Leclerc e Kimi Raikkonnen, a più Gran Premi al volante della Rossa (139) di chiunque altro.