Incredibile asta Ferrari a Monaco: c'è anche LaFerrari di Jay Kay
L'asta biennale di Monaco proporrà una selezione di supercar moderne affiancate alla già annunciata Ferrari 250 GT SWB California Spider
Si preannuncia un’asta spettacolare quella organizzata da RM Sotheby’s a Monaco il prossimo 25 aprile. In concomitanza con il Grand Prix de Monaco Historique, la famosa casa d’asta presenterà infatti una straordinaria parata di supercar e hypercar del Cavallino Rampante a cominciare da tre icone indiscusse della produzione Made in Maranello: Ferrari Enzo, Ferrari FXX-K Evo e LaFerrari.
Esemplari straordinari
La Ferrari Enzo all’asta è una dei soli 9 esemplari prodotti in Argento Nürburgring, una tonalità di colore che rende omaggio al celebre circuito tedesco, ma è resa ancora più speciale dal fatto di essere una delle sole cinque con interni in pelle Rosso Cartier. Con un valore di stima prossimo a 5 milioni di euro è stata prodotta nel 2004 e consegnata nel Regno Unito tramite Maranello Concessionaires Ltd; ad oggi ha percorso poco più di 19.000 km.
Molto particolare anche la Ferrari FXX-K Evo del 2018: un’hypercar da pista, non omologata per uso stradale, progettata come evoluzione estrema della FXX-K e caratterizzata da un motore V12 ibrido – una vera peculiarità per l’epoca – forte di 1050 CV complessivi di potenza massima. Con una stima tra 5,2 e 5,7 milioni di euro, si stratta dell’esemplare n. 87 – rifinito in rosso scuro con interni neri – ed ha percorso 4.500 km – dichiaratamente tutti in pista – guidata dal primo e unico proprietario.
Il terzetto d’eccezione si chiude con l’esemplare Ferrari LaFerrari del 2014 appartenuta inizialmente a Jay Kay, frontman dei Jamiroquai. Configurata in un colore verde “Extra Campionario" con interni in pelle nera e verde è l’unico esemplare tra i 499 prodotti con queste caratteristiche ed è anche una delle sole 50 vetture con tetto in fibra di carbonio a vista. Poco più di 12.000 chilometri percorsi in 12 anni e un valore stimato tra 4 e 4,5 milioni di euro.
Le “quasi" nuove
Non mancherà poi una selezione di vetture praticamente nuove riunite nella “Untouched Collection” e una serie di altri esemplari Ferrari rari e da competizione. A guidare la selezione è una Ferrari 458 Speciale A del 2015 in colore Giallo Modena con Alcantara Nera con soli 99 km. Segue una Ferrari 488 Pista “Piloti Ferrari” – offerta esclusivamente ai clienti piloti della Casa – con accenti tricolore e appena 106 km percorsi dal 2019. Non mancano una “normale" 488 Pista con 108 km, e una 458 Speciale del 2015con 373 km, entrambe nere con tetto argento in contrasto.
La ricchissima presenza Ferrari a Monaco include anche una Ferrari 488 GTE Evo del 2020 (stima 1,3/1,6 milioni di euro) che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans 2020 e una delle 5 Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano “Hungaroring Edition” costruite per commemorare la vittoria di Michael Schumacher nel Gran Premio d’Ungheria 2004 , e una Ferrari 550 Barchetta Pininfarina del 2001.
Tra i modelli “non Ferrari" si segnalano una Lamborghini Aventador SVJ del 2020 e una Porsche 911 GT2 RS “Weissach” del 2018, praticamente nuova (solo 101 km).