Incredibile asta Ferrari a Monaco: c'è anche LaFerrari di Jay Kay

Si preannuncia un’asta spettacolare quella organizzata da RM Sotheby’s a Monaco il prossimo 25 aprile. In concomitanza con il Grand Prix de Monaco Historique, la famosa casa d’asta presenterà infatti una straordinaria parata di supercar e hypercar del Cavallino Rampante a cominciare da tre icone indiscusse della produzione Made in Maranello: Ferrari Enzo, Ferrari FXX-K Evo e LaFerrari.

Esemplari straordinari

La Ferrari Enzo all’asta è una dei soli 9 esemplari prodotti in Argento Nürburgring, una tonalità di colore che rende omaggio al celebre circuito tedesco, ma è resa ancora più speciale dal fatto di essere una delle sole cinque con interni in pelle Rosso Cartier. Con un valore di stima prossimo a 5 milioni di euro è stata prodotta nel 2004 e consegnata nel Regno Unito tramite Maranello Concessionaires Ltd; ad oggi ha percorso poco più di 19.000 km.

Molto particolare anche la Ferrari FXX-K Evo del 2018: un’hypercar da pista, non omologata per uso stradale, progettata come evoluzione estrema della FXX-K e caratterizzata da un motore V12 ibrido – una vera peculiarità per l’epoca – forte di 1050 CV complessivi di potenza massima. Con una stima tra 5,2 e 5,7 milioni di euro, si stratta dell’esemplare n. 87 – rifinito in rosso scuro con interni neri – ed ha percorso 4.500 km – dichiaratamente tutti in pista – guidata dal primo e unico proprietario.

Il terzetto d’eccezione si chiude con l’esemplare Ferrari LaFerrari del 2014 appartenuta inizialmente a Jay Kay, frontman dei Jamiroquai. Configurata in un colore verde “Extra Campionario" con interni in pelle nera e verde è l’unico esemplare tra i 499 prodotti con queste caratteristiche ed è anche una delle sole 50 vetture con tetto in fibra di carbonio a vista. Poco più di 12.000 chilometri percorsi in 12 anni e un valore stimato tra 4 e 4,5 milioni di euro.

Le “quasi" nuove

Non mancherà poi una selezione di vetture praticamente nuove riunite nella “Untouched Collection” e una serie di altri esemplari Ferrari rari e da competizione. A guidare la selezione è una Ferrari 458 Speciale A del 2015 in colore Giallo Modena con Alcantara Nera con soli 99 km. Segue una Ferrari 488 Pista “Piloti Ferrari” – offerta esclusivamente ai clienti piloti della Casa – con accenti tricolore e appena 106 km percorsi dal 2019. Non mancano una “normale" 488 Pista con 108 km, e una 458 Speciale del 2015con 373 km, entrambe nere con tetto argento in contrasto.

La ricchissima presenza Ferrari a Monaco include anche una Ferrari 488 GTE Evo del 2020 (stima 1,3/1,6 milioni di euro) che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans 2020 e una delle 5 Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano “Hungaroring Edition” costruite per commemorare la vittoria di Michael Schumacher nel Gran Premio d’Ungheria 2004 , e una Ferrari 550 Barchetta Pininfarina del 2001.

Tra i modelli “non Ferrari" si segnalano una Lamborghini Aventador SVJ del 2020 e una Porsche 911 GT2 RS “Weissach” del 2018, praticamente nuova (solo 101 km).