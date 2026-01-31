Cerca

Lego Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher: il modellino per celebrare il campione tedesco
Gabriele Lupo
Pubblicato il 31 gen 2026

Il Gruppo Lego ha presentato il nuovo set tanto atteso Lego Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher. Si tratta di un set che si pone come obiettivo quello di celebrare l’era d’oro della Formula 1 con il modellino della monoposto Ferrari del 2004 e Michael Schumacher Lego Icons, tributo al campione tedesco e a quella che è stata la sua monoposto più iconica. 

Questo set di 735 pezzi, lungo 32 cm, largo 13 cm e alto 7 cm, crea una replica in scala della monoposto di F1 che, nella stagione di Formula 1 del 2004, dominò con al volante il campione Michael Schumacher.

Tra le caratteristiche principali spiccano uno sterzo funzionante, pneumatici slick scanalati e il celebre V10 Ferrari piuttosto dettagliato; in aggiunta si trova un espositore sul quale si trovano scritte le specifiche del veicolo e le sue statistiche.

La minifigure di Michael Schumacher si caratterizza anch’essa per una ricca dotazione: spiccano casco, trofeo del vincitore e, anche qui, un espositore in stile podio ma, in questo caso, molto più personalizzato grazie alla presenza dell‘immagine stampata del 7 volte Campione del Mondo di F1 con annessa citazione.

Il modello da esposizione premium non è solo un accattivante pezzo di collezione ma può essere anche un ottimo regalo per coloro che sono appassionati delle corse o collezionisti di merchandising di F1.

Il nuovo set Lego Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher è disponibile all’acquisto ad un prezzo di €89,99.

