La Ferrari F40 rinasce, svelato l'audace concept di Venuum

Frank Sinatra nella sua My Way cantava: “Ho programmato ogni percorso. Ogni passo attento lungo la strada ma più, molto più di questo, l’ho fatto alla mia maniera”. Una azienda di tuning ha scelto di creare a suo modo una moderna Ferrari F40, ispirandosi all’opera d’arte partorita negli anni ’80 dall’estro di Aldo Brovarone, Leonardo Fioravanti e Pietro Camardella, sotto la guida di Nicola Materazzi. Per i 40 anni del Cavallino, nel 1987, arrivò sul mercato la prima vera hypercar della storia.

La F40, a quasi 40 anni di distanza, è invecchiata senza rughe, pur perdendo il primato di auto più veloce al mondo. La leggenda rivive nell’officina di Dubai di Venuum dove è stata creata una versione moderna ispirata allo stile retrò del bolide modenese. L’unione tra queste due straordinarie epoche ha portato alla nascita di un ibrido tra una SF90 Stradale con diversi dettagli stilistici della F40.

Design classico, potenza all’avanguardia

La V40 Concept creata dagli specialisti di Venuum è un concentrato di tecnologia con una carrozzeria completamente riprogettata. La monoscocca e l’abitacolo della SF90 Stradale rimangono invariati. Sotto al cofano batte il V8 biturbo da quattro litri, supportato da tre motori elettrici, ma rispetto ai 1.000 CV e 1.066 Nm della versione standard, Venuum ha annunciato una potenza complessiva di 1.100 CV, grazie a piccole modifiche.

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Le dimensioni sono quelle di una SF90 e tutte la principali migliorie si sostanziano nella carrozzeria in fibra di carbonio di nuova concezione, ispirata alla mitica F40. Il muso vanta gruppi ottici ridisegnati, parafanghi più pronunciati e un cofano con ampie prese d’aria. Le fiancate presentano delle minigonne laterali più larghe, piccole alette dietro le ruote anteriori e una nervatura che si estende sino al retrotreno dove spicca un mastodontico spoiler fisso, sostenuto da due montanti nella zona centrale.

Capolavoro assoluto

Gli specialisti di Venuum sono tra i migliori al mondo nel personalizzare le supercar. Dando una occhiata alla loro pagina IG vantano 1,4 milioni di follower e una serie di customizzazioni estreme che saranno finite nel garage di facoltosi collezionisti. Questo concept della F40 è impreziosito da quattro fanali posteriori rotondi integrati in una griglia di ventilazione. Il retrotreno è arricchito da un ampio diffusore con alette laterali, che permette di tenere incollata la vettura all’asfalto alle massime velocità.

Come la SF90 Stradale, anche la V40 sarà disponibile in versione coupé e cabriolet. Tuttavia, la produzione della V40 è limitata. Nel corso del 2026 sono previsti solo cinque esemplari che andranno a ruba. Il prezzo è top secret e rappresenta più una curiosità per noi comuni mortali, nessuno che si presenterà a Dubai per ordinare un’unità vive di questi patemi.