Ferrari SF90 Stradale, l'erede sta arrivando: una belva ibrida da oltre 1.000 CV | Foto spia

La Ferrari SF90 Stradale ha lasciato il mercato quasi un anno fa e siamo in attesa della sua erede, nome in codice F173M, che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. Il lavoro di sviluppo della nuova supercar ibrida sta andando avanti e sono arrivate alcune nuove foto spia che mostrano la vettura durante i classici test su strada. Ovviamente, l’auto appare camuffata con pellicole ed elementi posticci che vanno a nascondere i dettagli del suo nuovo design. Possiamo comunque immaginare un design evoluzione con una serie di elementi che richiamano lo stile degli ultimi modelli del Cavallino Rampante. Frontale quindi ridisegnato con nuovo fari e prese d’aria dalle forme differenti tra le altre novità. Dalle immagini possiamo notare al posteriore la presenza di nuovi gruppi ottici anche se potrebbero non essere quelli definitivi.



L’abitacolo non si vede ma possiamo immaginare che l’erede della Ferrari SF90 Stradale proporrà una plancia aggiornata con un quadro strumenti rivisto. Non dovrebbe nemmeno mancare un nuovo volante. Ferrari è sempre molto brava a mascherare le sue ultime novità. Dunque, per scoprire davvero tutti i dettagli del design e degli interni bisognerà attendere la presentazione ufficiale della nuova sportiva.

ANCORA PIÙ POTENTE

C’è curiosità, ovviamente, nello scoprire quali saranno le caratteristiche tecniche dell’erede della SF90 Stradale. Il powertrain ibido Plug-in dovrebbe mantenere sempre la stessa impostazioni e quindi un motore V8 biturbo abbinato a 3 unità elettriche. Questa configurazione permetteva alla sportiva di Maranello di arrivare ad erogare una potenza di sistema pari a ben 986 CV. In realtà il Cavallino Rampante ha poi proposto anche una versione speciale chiamata SF90 XX Stradale con un powertrain in grado di arrivare ad erogare ben 1.030 CV. Per il nuovo modello si parla di una potenza superiore ai precedenti 986 CV. C’è chi scommette che si supereranno i 1.000 CV. In ogni caso, l’erede della SF90 Stradale andrà sicuramente a migliorare le prestazioni del precedente modello. Di quanto, lo scopriremo al momento della sua presentazione.