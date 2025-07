Nuova BMW Serie 3, cambia tutto con lo stile Neue Klasse. Un render anticipa il suo look: sarà così?

BMW Serie 3 è sicuramente uno dei modelli più importanti della casa automobilistica tedesca. Per la berlina si sta avvicinando il momento di un rinnovo completo, con l’introduzione di una nuova generazione. Non sarà una semplice evoluzione perché cambieranno molte cose. Il look subirà una radicale trasformazione dato che BMW adotterà quel nuovo linguaggio di design “Neue Klasse” che vedremo debuttare ufficialmente sulla nuova BMW iX3 che sarà svelata a settembre al Salone di Monaco. Ma le novità non saranno solamente estetiche dato che la nuova BMW Serie 3 sarà proposta anche in versioni 100% elettriche che andranno ad affiancare quelle con motorizzazioni endotermiche ed ibride. Della nuova berlina abbiamo già visto diverse foto spia, ovviamente ancora camuffata, che hanno permesso però anche di realizzare render che provano ad immaginarsi il nuovo look.

COME SARÀ?

La più grande novità che introdurrà il nuovo linguaggio di design riguarderà il frontale, molto differente da quello attuale e che è già stato anticipato da alcuni concept. BMW ha deciso di mettere da parte la classica calandra a doppio rene di grandi dimensioni, in versione XXL su alcuni modelli, in favore di una soluzione differente, che guarda al suo passato. Le linee saranno più affilate per rendere il look della berlina più sportiveggiante. A seconda delle versioni, troveremo un paraurti più o meno elaborato con prese d’aria dalle dimensioni e forme differenti. Il look più sportivo sarà ovviamente ad appannaggio delle versioni M. Sebbene le differenze estetiche tra il modello endotermico e quello elettrico non saranno molte, le due vetture sono frutto di un progetto distinto dato che utilizzeranno una piattaforma differente. Si parla infatti di una versione aggiornata della piattaforma CLAR per la nuova BMW Serie 3 endotermica/ibrida e ovviamente della piattaforma Neue Klasse per quella elettrica.



MOTORI

Ci saranno grandi novità anche per l’abitacolo. BMW infatti ha deciso di adottare una soluzione ben differente da quella attuale. Al posto della tradizionale strumentazione digitale, troveremo il nuovo sistema BMW Panoramic Vision , una sorta diche proietterà le informazioni su tutta la larghezza del parabrezza, creando una “superficie unica" in cui saranno contenute una serie di informazioni che potranno essere viste non solo dal conducente ma pure da tutti gli altri occupanti della vettura. Ovviamente non mancherà un ampio display centrale per le funzioni di infotainment.

La nuova BMW serie 3 endotermica/ibrida sarà proposta con un mix di unità benzina/diesel, anche Mild Hybrid e Plug-in. Per quanto riguarda il modello elettrico si parla di diverse versioni con uno o due motori elettrici. La nuova piattaforma supporta un’architettura a 800 V e quindi sarà possibile effettuare ricariche ad altissima potenza.

DEBUTTO

La presentazione è attesa nel corso del 2026 ma prima è possibile che arrivino maggiori novità sulle caratteristiche della nuova BMW Serie 3.