La Golf Force One di Trump esiste: 190.000 dollari per una Golf Cart blindata

Il Golf è uno sport che piace a molte persone tra cui il Presidente americano Donald Trump che più volte è stato fotografato sui campi di gioco. Anche nel suo recente viaggio in Scozia dove ha definito gli accordi con l’Unione Europea sui dazi, Trump si è concesso un paio di partite al Trump Turnberry Resort. In questa occasione è stato notato qualcosa di molto particolare dato che il presidente americano ha sfoggiato il suo nuovo veicolo di sicurezza pensato espressamente per quando si concede un po’ di relax giocando a Golf. Di cosa parliamo? Ma di uno speciale Golf Cart blindato che è già stato ribattezzato “Golf Force One” da alcuni giornalisti.

🚨⛳️🪖 #LOOK — President Donald Trump has a new heavily armoured golf cart dubbed “Golf Force One” which followed him as he played Turnberry. pic.twitter.com/3HAEOf7N3B — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) July 28, 2025

PRIVILEGIO ESLCUSIVO DEL PRESIDENTE AMERICANO

Certe cose sembrano uscire dai film di Hollywood, ma invece sono assolutamente realtà e del costo parleremo alla fine. Golf Force One, altro non è che una Polaris Ranger XP 1000 a quattro porte che è stata personalizzata secondo le specifiche dei Servizi Segreti americani. Come detto il mezzo è blindato per assicurare la massima sicurezza al presidente Trump. Stando a quanto racconta la stampa inglese, però, sembra che Trump non l’abbia utilizzato per muoversi sul campo di gioco. Pare che quindi abbia accompagnato il presidente americano pronto per poter essere utilizzato solamente in caso di emergenza. Non possiamo non ricordare che meno di un anno fa qualcuno aveva tentato di sparare a Trump nel suo campo da golf in Florida. Dunque, la Golf Force One risponde probabilmente all’esigenza di proteggere il presidente quando si trova su di un campo da Golf.

Trump’s new armour-plated buggy dubbed Golf Force One after Scottish protests https://t.co/kUl4Jw6pr3 pic.twitter.com/RlANuwj9aP — Daily Star (@dailystar) July 27, 2025

PREZZO?

Ovviamente le specifiche esatte della Polaris Ranger XP 1000 del presidente Trump non sono note. Un dato interessante però c’è e il riguarda il possibile prezzo. Infatti, sul sito web della General Services Administration (GSA) degli Stati Uniti troviamo un Polaris blindato molto simile a questo, con un prezzo esorbitante di 188.922 dollari. Veicolo che include anche un pacchetto realizzato dalla Scaletta Moloney Armoring specializzata proprio in veicoli blindati. Un portavoce dei Servizi Segreti americani ha confermato che la Golf Force One fa effettivamente parte della flotta presidenziale. Ovviamente, non possono fornire dettagli sul veicolo per ragioni di sicurezza.