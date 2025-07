Le foto spia della Hyundai IONIQ 2 prima del debutto al Salone di Monaco

Hyundai IONIQ 2 è pronta a fare il suo debutto al Salone di Monaco 2025 che prenderà il via all’inizio del mese di settembre. Questo modello sarà probabilmente strettamente correlato con la KIA EV2 che già conosciamo e andrà a collocarsi tra la Inster e la Kona elettrica. A poco più di un mese dalla presentazione arrivano le foto spia del crossover elettrico durante una classica sessione di test su strada. Teli e pellicole avvolgono la nuova IONIQ 2 e quindi non possiamo notare molti particolari.

SU STRADA NEL 2026

Vista la parentale con la KIA EV2 possiamo comunque capire che la nuova IONIQ 2 sarà un modello di segmento B, lungo poco più di 4 metri. Possiamo immaginarla come un’alterativa elettrica alla Bayon, un modello che andrà a confrontarsi con la Renault 4 o la Volvo EX30. Sarà ovviamente sempre basato sulla ben nota piattaforma E-GMP ma in questo caso dovrebbe essere utilizzata un’architettura a 400 V. Da quello che sappiamo non arriverà subito su strada. La commercializzazione inizierà il prossimo anno e si parla esattamente del terzo trimestre del 2026. Ovviamente ne sapremo di più tra non molto quando la vettura sarà ufficialmente presentata.



Le immagini non mostrano l’abitacolo che dovrebbe comunque offrire una struttura simile a quella dei più recenti modelli della casa automobilistica coreana. Dunque, stile minimalista e tanta tecnologia a partire da un ampio pannello con al suo interno i display della strumentazione digitale e del sistema infotainment che pare che potrà contare su di una nuova piattaforma basata su Android Automotive.

MOTORI

Informazioni precise non ce ne sono al momento. Tuttavia, si specula sulla possibilità che la Hyundai IONIQ 2 possa utilizzare i medesimi powertrain della KIA EV3. Se dovesse essere davvero così, avremo un motore da 150 kW (204 CV) alimentato da una batteria da 58,3 kWh o 81,4 kWh, con una percorrenza massima che potrebbe arrivare attorno ai 600 km WLTP.

PREZZO

Anche da questo punto di vista informazioni ufficiali non ce ne sono. Tuttavia, per la KIA EV2 si parlava di un listini a partire da circa 30 mila euro. Vista la parentela, è possibile che la nuova Hyundai IONIQ 2 possa avere un costo simile. Non rimane che attendere la presentazione per saperne di più.