Hyundai Ioniq 6 N, la berlina elettrica che ridefinisce il piacere di guida

Qualora vi balenasse l’idea di avvicinarvi alla tecnologia a zero emissioni attraverso una sportiva il brand coreano ha la ricetta adatta a voi. Con un look da coupé, il comfort di una berlina e le performance di una sportiva di razza la Ioniq 6 N ha lasciato i progressisti a bocca aperta. Partiamo dal design che risulta ancor più curato e accattivante con forme arcuate e fanali costituiti da numerosi piccoli LED.

Hyundai, con un linguaggio stilistico distintivo e sinuoso, porta su strada una nuova espressione di sportività elettrica. Non basta uno scatto bruciante per vendere e per questo che l’handling della Ioniq 6 è stato curato per offrire un reale piacere di guida con maggiore controllo e coerenza dinamica rispetto a una tradizionale EV.

Numeri da regina

La potenza massima tocca i 650 CV, con una coppia di 770 Nm, numeri che garantiscono una accelerazione da ferma sino a 100 km/h in 3,2 secondi con Launch Control. La velocità massima? 257 km/h. Non male per un’auto che rappresenta una evoluzione tecnologica che integra un’unità anteriore ad alta efficienza e un motore posteriore principale per una distribuzione della coppia perfezionata e una trazione ancor più efficace.

L’obiettivo è ampliare il bacino green, attirando una clientela che preferisce ancora auto termiche o ibride. Il sistema N e-Shift strizza l’occhio ai puristi, simulando la logica di cambiata di un cambio a doppia frizione tipico delle sportive old school. Il sistema N Active Sound+ amplifica e modula il rombo per aumentare le sensazioni al volante. Nulla potrà mai sostituire il piacere di un pomello di un cambio tradizionale e la sinfonia di un poderoso motore termico, ma in Hyundai hanno cercato di colmare la distanza con una esperienza full electric performante e di grande impatto emozionale.

La filosofia Hyundai N

Sono tre i capisaldi della strategia commerciale della Casa coreana: Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sportscar. Tradotto: precisione in curva, performance da pista e versatilità nell’uso quotidiano. Poter avere la libertà di un’ampia autonomia (487 km combinato WLTP), un design elegante e una reattività sia sui percorsi cittadini sia tra i cordoli, era l’obiettivo principali dei tecnici. Le sospensioni a controllo elettronico ECS con rilevamento della corsa, il centro di rollio ribassato, la geometria evoluta e il differenziale elettronico a slittamento limitato lavorano insieme per tenere incollata la vettura all’asfalto alle massime velocità.

L’aerodinamica è curatissima (coefficiente di resistenza di appena 0,27 CX) con un inedito alettone posteriore a collo di cigno e passaruota allargati. A completare il pacchetto ci sono cerchi forgiati da 20 pollici. La batteria aggiornata, supportata da un’architettura multi-ricarica 400V/800V, schizza dal 10 all’80% in circa 18 minuti.

Il sistema N Track Manager consente di configurare circuiti personalizzati per chi sogna di scendere in pista. Nell’abitacolo, di chiara ispirazione racing con sedili avvolgenti in Alcantara e pelle, spicca il pulsante rosso N Grin Boost per sprigionare la massima potenza, e i tasti N1 e N2, e non mancano modalità di guida personalizzate. Il riconoscimento internazionale avuto ai World Car Awards 2026, dove Hyundai IONIQ 6 N è stata nominata World Performance Car non è stato casuale. La IONIQ 6 N è attesa con un prezzo di listino stimato simile alla Ioniq 5 N, che parte da circa 76.900 € in Italia.