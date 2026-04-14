Michelin festeggia i 120 anni in Italia con le novità Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5

Il 2026 segna un traguardo importante per Michelin. Un nome che negli anni è diventato in Italia una vera e propria icona, come del resto la sua mascotte, Bibendum, dalla massa conosciuto come “l’omino Michelin”. E l’Italia è anche il primo Paese in cui Michelin si è insediata al di fuori della Francia (1906). In questo contesto per festeggiare i suoi primi 120 anni di presenza nel Bel paese, Michelin non ha scelto un monumento, ma ha preferito far parlare i fatti, anzi, i prodotti. Dallo stabilimento di Cuneo, vero gioiello tecnologico del Gruppo a livello globale, escono così i nuovi Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy. Pneumatici che non sono semplici accessori, ma il simbolo di una promessa mantenuta. Quella di una mobilità che non costringe più a scegliere tra il piacere di guida e il rispetto per l’ambiente.

L’eccellenza robotizzata nel cuore del Piemonte

Il cuore pulsante di questa novità batte in Piemonte. Là dove una linea produttiva completamente robotizzata trasforma la visione in realtà. Parliamo dunque dello stabilimento di Cuneo. Il polo produttivo più moderno del Gruppo. Un luogo dove la precisione delle macchine si sposa con l’ambizione di ridurre l’impatto ecologico. I nuovi modelli sono figli di enormi investimenti in Ricerca e Sviluppo (si parla di 432 milioni negli ultimi cinque anni). E nascono per essere universali. Che l’auto sia spinta da un motore termico tradizionale, da un sistema ibrido o da una batteria elettrica, l’obiettivo resta lo stesso. Massimizzare l’efficienza.

Il Primacy 5 Energy, in particolare, ridefinisce gli standard di sicurezza. I dati dichiarati? Una riduzione dell’8% nello spazio di frenata sul bagnato rispetto al passato, una performance che rimane costante anche quando il battistrada si avvicina al limite legale. È un approccio che Michelin definisce “performance fatta per durare", evitando sostituzioni premature e riducendo gli sprechi.

La Classe A che fa bene al portafogli

L’efficienza energetica, certificata dalla Classe A dell’etichettatura europea, si traduce in vantaggi tangibili secondo Michelin. Per l’azienda scegliere il Primacy 5 Energy significa poter risparmiare fino al 6% nei consumi di carburante o, per chi ha già abbracciato l’elettrico, guadagnare fino a 70 km di autonomia extra per ogni singola ricarica.

Michelin non li definisce solo numeri da laboratorio. Ma a conti fatti benefici che si riflettono sul portafogli. Si parla di risparmi stimati fino a 169 euro. Mentre sull’ambiente, ben 327 kg di CO2 in meno immessi nell’atmosfera durante il ciclo di vita del pneumatico. E come spesso per gli pneumatici più moderni anche il silenzio ha la sua importanza. La valutazione massima per il rumore esterno garantisce un comfort di guida superiore, confermato dai test indipendenti Dekra che pongono questo modello ai vertici per durata chilometrica. Il nuovo Michelin Primacy 5 Energy è già disponibile da gennaio 2026 in 35 dimensioni, dai 16” a 21”.

L’anima sportiva ed etica

Per chi invece non vuole rinunciare al brivido della guida sportiva, la risposta è il Pilot Sport 5 Energy. Spesso, nel mondo delle auto, “sportività" fa rima con “consumo elevato". Michelin ha deciso di scardinare questo pregiudizio applicando le tecnologie nate sui circuiti del motorsport a un prodotto stradale incredibilmente efficiente.

Dulcis in fundo questa gomma è stata protagonista di un’impresa straordinaria a Nardò, dove ha equipaggiato la Concept AMG GT XX capace di correre a 300 km/h costanti per quasi otto giorni. Un’autentica prova di resistenza che ne ha validato la longevità e la stabilità termica. Anche Pilot Sport 5 energy è già disponibile in 18 dimensioni, da 18 a 21" con un’estensione prevista fino a 24" nel corso del 2026.